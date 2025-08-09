Prezență surpriză la UTA – Farul! Motivul pentru care fostul selecționer al României s-a aflat în tribune. Foto exclusiv

, în cadrul etapei a cincea din SuperLiga României. La acest joc a asistat și Cosmin Contra, fostul selecționer al naționalei României.

ADVERTISEMENT

Cosmin Contra, în tribune la UTA – Farul

Cosmin Contra a profitat de weekend și de vremea frumoasă pentru a merge de la Timișoara la Arad la meciul cap de afiș al etapei, judecând după clasament, dintre UTA și Farul Constanța.

Contra a debutat în Liga 1 într-un meci Poli Timișoara – UTA 1-0, în martie 1994. Deși au învins, alb-violeții de pe Bega nu au evitat retrogradarea la finalul acelui sezon.

ADVERTISEMENT

Fostul selecționer al României este finul lui Adrian Mihalcea și a luat loc la tribuna oficială a arenei ce poartă numele fondatorului echipei UTA, baronul austriac Francisc von Neuman de Vegvar.

În pauza meciului, Contra – cunoscut în lumea fotbalului cu apelativul „Guriță” – s-a întreținut cu Adrian Negrău (stânga), o fostă glorie a echipei UTA, campion în România și Ungaria cu Steaua București și Honved Budapesta.

ADVERTISEMENT

Cosmin Contra, demis în timp record de Al Kholood

La doar 20 de zile distanță după ce , Cosmin Contra a fost demis de formația care evoluează în prima ligă din Arabia Saudită.

ADVERTISEMENT

Cosmin Contra a mai dezvăluit că noua conducere a venit cu o altă viziune, difierită față de cea pe care el și vechii oficiali o împărtășeau: „Noii proprietari au venit cu propriile lor idei, care nu au fost aceleași cu cele pe care le-am convenit cu Hamid Al-Balawi (pe care îl cunoșteam din timpul petrecut la clubul Al- Ittihad) și cu domnul președinte Mohammed Alkhalifa.

ADVERTISEMENT

Vreau să le mulțumesc lor și domnului Khaled Al Rebdi pentru respectul pe care l-au avut pentru mine și echipa mea de antrenori în timpul negocierilor și pentru tot ceea ce au făcut pentru club și pentru fotbalul din Arabia Saudită.

Le doresc să continue să dezvolte cu mare succes fotbalul din Arabia Saudită și aștept cu nerăbdare următorul meu proiect în acest campionat foarte competitiv, care a avut un progres incredibil și, cu siguranță, va continua să crească. Vă mulțumesc și ne vedem în curând!”, a continuat antrenorul în mesajul său de pe social media.