Sport

Prezență surpriză la UTA – Farul! Motivul pentru care fostul selecționer al României s-a aflat în tribune. Foto exclusiv

Prezență surpriză la meciul de sâmbătă dintr UTA și Farul Constanța, acolo unde reporterii FANATIK l-au surprins pe fostul selecționer al României.
Bogdan Cioara, Daniel Işvanca
09.08.2025 | 20:22
Prezenta surpriza la UTA Farul Motivul pentru care fostul selectioner al Romaniei sa aflat in tribune Foto exclusiv
CORESPONDENȚĂ DIN ARAD
Prezență surpriză în tribune la meciul dintre UTA și Farul FOTO:Alexandra Fechete/SPORT PICTURES

UTA Arad a primit vizita celor de la Farul Constanța, în cadrul etapei a cincea din SuperLiga României. La acest joc a asistat și Cosmin Contra, fostul selecționer al naționalei României.

Cosmin Contra, în tribune la UTA – Farul

Cosmin Contra a profitat de weekend și de vremea frumoasă pentru a merge de la Timișoara la Arad la meciul cap de afiș al etapei, judecând după clasament, dintre UTA și Farul Constanța.

Contra a debutat în Liga 1 într-un meci Poli Timișoara – UTA 1-0, în martie 1994. Deși au învins, alb-violeții de pe Bega nu au evitat retrogradarea la finalul acelui sezon.

Fostul selecționer al României este finul lui Adrian Mihalcea și a luat loc la tribuna oficială a arenei ce poartă numele fondatorului echipei UTA, baronul austriac Francisc von Neuman de Vegvar.

În pauza meciului, Contra – cunoscut în lumea fotbalului cu apelativul „Guriță” – s-a întreținut cu Adrian Negrău (stânga), o fostă glorie a echipei UTA, campion în România și Ungaria cu Steaua București și Honved Budapesta.

Cosmin Contra, surprins în tribune la meciul dintre UTA și Farul Constanța
Cosmin Contra, surprins în tribune la meciul dintre UTA și Farul Constanța FOTO: Fanatik

 

Cosmin Contra, demis în timp record de Al Kholood

La doar 20 de zile distanță după ce fusese instalat în funcția de antrenor principal al celor de la Al Kholood, Cosmin Contra a fost demis de formația care evoluează în prima ligă din Arabia Saudită.

Cosmin Contra a mai dezvăluit că noua conducere a venit cu o altă viziune, difierită față de cea pe care el și vechii oficiali o împărtășeau: „Noii proprietari au venit cu propriile lor idei, care nu au fost aceleași cu cele pe care le-am convenit cu Hamid Al-Balawi (pe care îl cunoșteam din timpul petrecut la clubul Al- Ittihad) și cu domnul președinte Mohammed Alkhalifa.

Vreau să le mulțumesc lor și domnului Khaled Al Rebdi pentru respectul pe care l-au avut pentru mine și echipa mea de antrenori în timpul negocierilor și pentru tot ceea ce au făcut pentru club și pentru fotbalul din Arabia Saudită.

Le doresc să continue să dezvolte cu mare succes fotbalul din Arabia Saudită și aștept cu nerăbdare următorul meu proiect în acest campionat foarte competitiv, care a avut un progres incredibil și, cu siguranță, va continua să crească. Vă mulțumesc și ne vedem în curând!”, a continuat antrenorul în mesajul său de pe social media.

Bogdan Cioara
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
