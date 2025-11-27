Sport

Prezență surpriză lângă Mihai Rotaru în lojă la victoria cu Mainz! A fost aplaudat la scenă deschisă, după care a dat verdictul: „Am purtat noroc”

Cine a stat lângă Mihai Rotaru în lojă la Universitatea Craiova - Mainz 1-0. Prezența surpriză de la Craiova care le-a adus noroc oltenilor.
Mihai Alecu, Tibi Cocora
27.11.2025 | 22:44
Prezenta surpriza langa Mihai Rotaru in loja la victoria cu Mainz A fost aplaudat la scena deschisa dupa care a dat verdictul Am purtat noroc
Oltenii, aplauze pentru Gustavo înainte de meciul cu Mainz
Oltenii au fost vizitați de nemții de la Mainz, iar la această partidă, invitat special a fost omul care aducea Cupa României în Bănie, în 2018.

Gustavo a revenit în Bănie și a fost aplaudat la scenă deschisă

Gustavo Vagenin, mijlocașul ofensiv brazilian, a fost prezent la meciul dintre Universitatea Craiova și Mainz, iar suporterii l-au primit cu bucurie pe fostul jucător al echipei. Acesta a intrat pe gazon înainte de fluierul de start și a primit din partea gazdelor un tricou cu numele său. Spectatorii l-au ovaționat la scenă deschisă pe cel care în urmă cu câțiva ani încânta prin driblingurile sale.

Sud-americanul a văzut meciul din lojă, cu Mihai Rotaru și Alexandru Mitriță, și a avut cuvinte de laudă pentru olteni după victoria cu Mainz.

„A fost o bucurie foarte mare în lojă. Sunt foarte bucuros că am purtat noroc, am spus înainte de meci că e un lot foarte bun, pentru mine cea mai bună echipă din România la momentul actual. A fost foarte frumos să fiu în lojă cu domnul Rotaru și cu Alex Mitriță, ne-am adus aminte de Cupa României, când am câștigat.

Avem amintiri foarte frumoase. Eu cred că da, Craiova are putere să meargă în primăvara europeană. Am avut foarte multe emoții, am fost foarte aproape să plâng”, a spus Gustavo la finalul partidei.

Gustavo s-a retras și e agent de jucători acum

Acesta a acordat un interviu pentru FANATIK, înainte de meci, în care anunța ce planuri are, după ce în vară a renunțat la activitatea de fotbalist. Gustavo spune că vrea să se facă impresar și să aducă jucători chiar și la Universitatea Craiova, din Brazilia, pentru a ajuta echipa să-și ridice nivelul și să facă performanțe din ce în ce mai mari în următorii ani.

„Sunt la Samba Football acum, o agenţie importantă din Brazilia. Avem cel puţin 30 de jucători brazilieni talentaţi în aceste momente. Am fost vândut de trei ori de aici, de la Craiova şi cred că pot să le întorc şi eu aceste favoruri în perioada următoare. Pot ajuta echipa cu brazilieni valoroşi, de top.

Am jucat aici, ştiu ce înseamnă Universitatea Craiova şi pot să le ofer multe detalii jucătorilor care ar dori să vină aici. Cred că relaţia mea cu domnul Rotaru şi întregul club este foarte bună, una specială. Intenţia mea este ca pe viitor să întăresc echipa Craiovei cu brazilieni de valoare”, a spus Gustavo Vagenin.

Gustavo, alături de Mihai Rotaru și Mitriță în lojă la U Craiova - Mainz 1-0

