Prezență surpriză lângă Nadia Comăneci la Onești. Pe cine a trimis președintele Nicușor Dan să fie alături de ”Zeița de la Montreal”, la întoarcerea acasă

ADVERTISEMENT

Duminică, 31 mai 2026, Nadia Comăneci a ajuns, încă de la primele ore ale dimineții, la Sala Polivalentă din Onești care îi poartă numele, în cadrul evenimentelor organizate pentru aniversarea a 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice. Printre multe personalități ale sportului românesc, alături de legendare gimnastă a stat și o figură de la vârful statului român. Despre cine este vorba.

Nadia Comăneci s-a întors acasă, la Onești. Persoana importantă din statul român care i-a fost alături

Este oficial deja faptul că anul 2026 este dedicat Nadiei Comăneci, 64 de ani. Țara care a lansat-o în sport pe legendara gimnastă îi recunoaște rolul de ambasador al excelenței românești în lume și impactul durabil asupra sportului mondial. În ”Anul Nadia 2026” s-au desfășurat deja mai multe evenimente speciale, care marchează 50 de ani de la momentul Montreal 1976.

ADVERTISEMENT

La Jocurile Olimpice din Canada, . Pe atunci, la doar 14 ani, românca devenea cea mai tânără campioană olimpică absolută la individual compus. Este un record care nu mai poate fi egalat și nici doborât, în contextul modificării limitei minime de vârstă în gimnastică.

Duminică, 31 mai, a fost o zi deosebită pentru Nadia. În miezul manifestărilor organizate cu ocazia aniversării a 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice, ”Zeița de la Montreal” a ajuns, în sfârșit, acasă. Legenda gimnasticii mondiale a poposit la Onești. Nadia a mers pe ”Drumul perfecţiunii”. A ajuns la blocul în care a copilărit și la sala unde a început antrenamentele.

ADVERTISEMENT

Tot în weekendul trecut, pentru prima dată după 50 de ani, lotul de gimnaste de la Montreal s-a reunit la Oneşti. La evenimentul din zona Moldovei a fost prezentă și partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru. Aceasta a participat, duminică, alături de cei doi copii ai cuplului de la Palatul Cotroceni, la evenimentul Gala Campioanelor, dedicat Nadiei Comăneci.

ADVERTISEMENT

Partenera lui Nicușor Dan, mesaj special pentru Nadia Comăneci, în ziua în care ”Zeița de la Montreal” s-a întors acasă, la Onești

Potrivit unui comunicat de presă al Administrației Prezidențiale, cu ocazia evenimentului de la Onești, Mirabela Grădinaru . Legendara sportivă a fost numită un exemplu extraordinar pentru copiii şi tinerii din România: ”Moştenirea lăsată acestor generaţii este deosebit de valoroasă nu doar prin medalii şi recorduri mondiale, ci şi prin valorile pe care le-a transmis de-a lungul timpului, precum perseverenţa, disciplina, munca şi curajul în propriile forţe”.

ADVERTISEMENT

În aceeași informare de presă, Nadia Comăneci este văzută ”un simbol al României şi un model pentru tineri, care a arătat prin puterea exemplului că orice copil îşi poate atinge obiectivele prin efort constant, seriozitate şi dorinţa de a deveni mai bun în fiecare zi. În cadrul iniţiativei România în Lumină, dezvoltată la nivelul Administraţiei Prezidenţiale ca spaţiu de dialog între instituţii, societatea civilă şi specialişti pentru elaborarea unor programe dedicate dezvoltării copiilor din România, sportul a fost identificat ca un factor important în dezvoltarea emoţională şi socială a tinerilor. Prin participarea la competiţii sportive şi antrenamente, copiii învaţă să lucreze în echipă, să respecte regulile şi să facă faţă provocărilor”.

Nadia Comăneci, decorată de președintele Nicușor Dan cu Ordinul Național ”Steaua României” în grad de Mare Cruce

Aceste manifestări de la Onești au avut loc la o zi după ce președintele României, Nicușor Dan, a decorat-o pe Nadia Comăneci la Palatul Cotroceni, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la performanțele istorice realizate la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976. În cadrul ceremoniei de sâmbătă, 30 mai, șeful statului i-a conferit campioanei Ordinul Național ”Steaua României” în grad de Mare Cruce, una dintre cele mai înalte distincții ale statului român.

ADVERTISEMENT

”Mă bucur să ofer Nadiei Comăneci cea mai înaltă distincție care a fost acordată de statul român unei personalități sportive, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, împreună cu recunoștința unei națiuni mândre de campioana sa.

Într-o societate în care excelența riscă să își piardă din adevărata valoare și în care se caută satisfacții rapide, performanțele Nadiei Comăneci sunt cu adevărat excepționale, fiind un model de profesionalism, dedicare și perseverență inclusiv pentru generațiile actuale, arătând lumii întregi, și mai ales copiilor, că nu e suficient să ai talent și că, pentru a realiza ceva cu adevărat special, trebuie multă muncă.

Felicitări, Nadia Comăneci, pentru că ați rămas o persoană vie, care promovează gimnastica și sportul, cu toate valorile care îi sunt asociate – muncă, fair play, lucru în echipă. Sunt recunoscător pentru că promovați și sprijiniți România în continuare”, a spus șeful statului.