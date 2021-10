Prezentare de gală pentru Michel Espinosa. Mircea Rednic vrea să încheie campania de transferuri până luni

Dinamo și-a prezentat ultimul transfer, milocașul Michel Espinosa, de FANATIK.

Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a clubului însă jucătorul nu se află pe foaia de joc și nu a făcut deplasarea la Mediaș pentru meciul cu Gaz Metan.

Super prezentare pentru ultimul transfer al lui Dinamo, Michel Espinosa

, iar departamentul de comunicare al „câinilor” a surprins cu o nouă prezentare specială pentru ultimul transfer al lui Mircea Rednic.

ADVERTISEMENT

Noul membru al „haitei” a oferit și primele declarații din postura de jucător al lui Dinamo pentru PRO TV: „Toată lumea știe de Dinamo. Dinamo este o echipă mare, cu multe povești. Știu despre Dinamo, tatăl meu, familia și prietenii știu. Când i-amn spus tatălui meu că voi semna cu Dinamo a fost foarte fericit pentru mine, pentru că el știa de istoria echipei și mi-a zis că este un club mare.

ADVERTISEMENT

Sunt aici pentru a ajuta echipa și o să dau tot ce e mai bun. Avem nevoie de puncte, avem timp să îmbunătățim jocul. Vreau să fac un sezon bun, vreau să joc bine”.

Cine este ultimul jucător adus de Rednic, Michel Espinosa

Jucătorul de 28 de ani a trecut până acum în carieră pe la echipe din ligile inferioare din Franța precum Trelissac FC, Clermont Foot, Stade Lavallois și AS Lyon Duchere, dar și pe la echipa croată de primă ligă NK Istra.

ADVERTISEMENT

Ultimul club pentru care a evoluat este Botev Plovdiv, unde sezonul trecut a jucat 27 de meciuri, însă în finalul sezonului trecut și-a pierdut locul de titular.

Michel Espinosa nu a mai jucat o partidă oficială din luna aprilie și este cotat conform transfermarkt la 250.000 de euro: „A semnat Michel Espinosa, vor mai semna alți doi jucători până luni. Espinosa nu va face deplasarea la Mediaș”, a spus antrenorul lui Dinamo înainte de meciul cu Gaz Metan.

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic vrea să mai aducă doi atacanți în următoarele zile

Mircea Rednic nu este mulțumit de soluțiile pe care le are în atac și până luni vrea să mai aducă doi jucători: „Trebuie să alegem, avem 2 atacanți. Ismail Isa cerut 3 zile de gândire, mai avem alți doi cu care negociem să încheiem luni. Nu vreau să creez aiurea concurență”, a spus „Puriul” la conferința de presă.

Noul antrenor al alb-roșilor a fost foarte mulțumit de pregătirea pe care a făcut-o în această pauză competițională: „Această pauză a fost o perioadă bună, utilă, s-a lucrat și fizic și tactic, i-am cunoscut mai bine”.

ADVERTISEMENT

Rednic a anunțat și mai multe schimbări în lotul lui Dinamo și e conștient că meciul de la Mediaș va fi foarte dificil: „Am fost la 30 de secunde de victorie, am făcut o analiză, meritam să câștigăm cu UTA. Încercăm acum, nu am mai simțit gustul victoriei. Gaz Metan este o echipă în schimbare, cu un nou antrenor. Am făcut 4 schimbări, e normal, dau posibilitatea tuturor să joace. A semnat Michel Espinosa, vor mai semna alți doi jucători până luni”.