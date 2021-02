Prezentare de senzație pentru noul transfer al lui CFR Cluj: „A fost o decizie ușoară”. Video

Runar Mar Sigurjonsson este atacantul islandez care vine să dea goluri pentru CFR Cluj, iar acesta știe deja care vor fi sarcinile lui și care sunt țelurile pe care echipa lui Edi Iordănescu încearcă să le atingă. Totodată, noul jucător al clujenilor a avut parte de o prezentare de senzație pe pagina de Facebook a campioanei României.

Ultima echipă la care a jucat Runar Mar Sigurjonsson a fost Astana, formație din prima ligă din Kazakhstan. Astana se confruntă cu probleme financiare, iar campioana României a profitat și l-a luat pe atacantul acestora.

Runar Mar Sigurjonsson a jucat pentru Islanda și împotriva României, în semifinala barajului pentru EURO 2021, meci pierdut de „tricolori” cu 2-1. Toate detaliile contractuale ale noii achiziții făcute de CFR Cluj vă este pusă la dispoziție în exclusivitate de FANATIK.

El este atacantul care vine să dea goluri pentru CFR Cluj

Runar Mar Sigurjonsson a fost prezentat oficial la CFR Cluj și speră că transferul său va fi de bun augur pentru formația din „Gruia”. Totodată, islandezul speră să își ajute echipa să câștige un nou titlu în România.

„CFR este o echipă bună, am auzit doar lucruri pozitive despre club, despre oraș. Pentru mine a fost o decizie ușoară să mă alătur echipei. Am amintiri de aici, am simțit pe propria piele cum este să joci împotriva CFR-ului, iar acum sunt fericit că am ajuns la Cluj.

Cred că sunt un jucător care muncește din greu, încerc să dau totul pentru echipă, să marchez, să ofer pase decisive, dar, cel mai important, încerc să dau ce e mai bun pentru echipă”, a spus Runar Mar Sigurjonsson, după ce a semnat cu CFR Cluj.

Cum îl descriu clujenii pe islandez

CFR Cluj a anunțat venirea atacantului islandez printr-o postare pe pagina de Facebook, în care l-a descris amănunțit pe noul transfer din echipa pregătită de Edi Iordănescu:

“Clubul CFR 1907 Cluj și FC Astana, formație din prima ligă a Kazahstanului, au ajuns la un acord privind transferul definitiv al jucătorului Rúnar Már Sigurjónsson.

Cu o vastă experiență în primele eșaloane din Islanda (Valur Reykjavík), Suedia (GIF Sundsvall), Elveția (Grasshopper Zürich și FC St. Gallen), respectiv Kazahstan (FC Astana), Rúnar Már Sigurjónsson (30 de ani) a câștigat Cupa Ligii Islandei (2011), campionatul Kazahstanului (2019), respectiv Supercupa țării din Asia Centrală (2020)”.

„Pasator desăvârșit, cu o viziune de joc remarcabilă în linia mediană, Rúnar se laudă și cu o serie de goluri spectaculoase marcate de-a lungul carierei, în ultimii ani fiind jucător-cheie la FC Astana, fosta adversară a echipei noastre în preliminariile Ligii Campionilor 2019-20.

Având 29 de meciuri și un gol în naționala Islandei, noul membru al familiei CFR a făcut parte din lotul nordicilor care a uimit o planetă întreagă la EURO 2016. Om de bază la ultimele jocuri ale Islandei, Rúnar a jucat și în „barajul” pentru EURO 2020 împotriva României.

Multă baftă, Rúnar, la cât mai multe trofee în tricoul vișiniu!”, s-a anunțat în postarea clujenilor.

