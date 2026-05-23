Prezentare stelară a lotului Norvegiei pentru Cupa Mondială. Coșmarul lui Cristi Chivu dă trei jucători la lot

Naționala Norvegiei este văzută de multă lume ca o echipă ce poate face o surpriză plăcută la Cupa Mondială. Nordicii au anunțat lotul din care nu lipsesc vedetele Erling Haaland și Martin Odegaard.
Traian Terzian
23.05.2026 | 08:45
Lotul Norvegiei pentru Cupa Mondială, anunțat într-un mod inedit. Sursă foto: Hepta
Reprezentativa Norvegiei revine la turneul final al Cupei Mondiale după o pauză de 28 de ani. Formația a arătat o forță extraordinară în preliminarii, iar specialiștii o văd ca pe o formație mai mult decât incomodă pentru granzii fotbalului mondial.

Lotul Norvegiei pentru Cupa Mondială, anunțat de Regele Harald al V-lea

Cu trei săptămâni înainte de startul marii competiții, selecționerul Stale Solbakken a decis numele celor 26 de jucători convocați. Surpriza a reprezentat-o faptul că lotul a fost anunțat de către Regele Norvegiei, Harald al V-lea, printr-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

Din lot nu lipsesc vedete precum Erling Haaland, Martin Odegaard, Alexander Sorloth, Antonio Nusa sau Oscar Bobb, dar au fost chemați și trei jucători de la Bodo/Glimt, coșmarul lui Cristi Chivu și al Interului în actuala ediție de Champions League.

Surpriza din lotul Norvegiei

Dacă alegerile lui Stale Solbakken sunt în principiu cel așteptate de toată lumea, surpriza a venit de la cel de-al treilea portar. După ce Mathias Dyngeland s-a accidentat, iar cererea de naturalizare a rusului Nikita Haikin nu a fost aprobată, tehnicianul a apelat la debutantul Sander Tangvik de la Hamburger SV.

Cei 26 de jucători convocați la naționala Norvegiei pentru Cupa Mondială sunt următorii:

  • Portari: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV)
  • Fundași: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking)
  • Mijlocași: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers)
  • Atacanți: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)

Programul Norvegiei la Cupa Mondială

La turneul final, care se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie, formația Norvegiei a fost repartizată în grupa I, alături de selecționatele Irakului, Senegalului și Franței. Programul partidelor pentru nordici este următorul:

  • 17 iunie Irak – Norvegia, ora 01:00, la Boston
  • 23 iunie Norvegia – Senegal, ora 03:00, la New York
  • 26 iunie Norvegia – Franța, ora 22:00, la Boston
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
