Prezentare stelară a lotului Norvegiei pentru Cupa Mondială. Coșmarul lui Cristi Chivu dă trei jucători la lot

Reprezentativa Norvegiei revine la turneul final al Cupei Mondiale după o pauză de 28 de ani. Formația a arătat o forță extraordinară în preliminarii, iar specialiștii o văd ca pe o formație mai mult decât incomodă pentru granzii fotbalului mondial.
Cu trei săptămâni înainte de startul marii competiții, selecționerul Stale Solbakken a decis numele celor 26 de jucători convocați. Surpriza a reprezentat-o faptul că lotul a fost anunțat de către Regele Norvegiei, Harald al V-lea, printr-un videoclip postat pe rețelele de socializare.
Din lot nu lipsesc vedete precum Erling Haaland, Martin Odegaard, Alexander Sorloth, Antonio Nusa sau Oscar Bobb, dar au fost chemați și trei jucători de la Bodo/Glimt, coșmarul lui Cristi Chivu și al Interului în actuala ediție de Champions League.
Dacă alegerile lui Stale Solbakken sunt în principiu cel așteptate de toată lumea, surpriza a venit de la cel de-al treilea portar. După ce Mathias Dyngeland s-a accidentat, iar cererea de naturalizare a rusului Nikita Haikin nu a fost aprobată, tehnicianul a apelat la debutantul Sander Tangvik de la Hamburger SV.
Cei 26 de jucători convocați la naționala Norvegiei pentru Cupa Mondială sunt următorii:
La turneul final, care se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie, formația Norvegiei a fost repartizată în grupa I, alături de selecționatele Irakului, Senegalului și Franței. Programul partidelor pentru nordici este următorul: