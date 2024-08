Mircea Lucescu, prezentat ca selecționer al naționalei României. „Soția mi-a spus să stau acasă, Răzvan m-a atenționat”. Toate declarațiile de la Casa Fotbalului

în funcția de antrenor al echipei naționale a României. „Il Luce” a spus de ce nu și-a dorit să revină pe banca tehnică a „tricolorilor” după plecarea lui Edi Iordănescu și ce l-a sfătuit fiul său să facă după ce a primit oferta din partea FRF.

Mircea Lucescu,, prezentat oficial la echipa națională: Am făcut tot posibilul să nu vin”

Răzvan Burleanu a găsit un selecționer de top pentru naționala României după plecarea lui Edi Iordănescu. Președintele FRF l-a convins pe Mircea Lucescu să revină pe banca „tricolorilor” după 38 de ani.

ADVERTISEMENT

„Il Luce” a fost prezentat oficial și a oferit primele declarații din funcția de selecționer al României la Casa Fotbalului. Legendarul antrenor român a dezvăluit și ce sfaturi a primit din partea familiei, atunci când a apărut oferta din partea FRF.

„Multe sentimente m-au încercat, și ca antrenor, dar și ca jucător al echipei naționale am avut parte de momente extraordinare. Ieri am stat 3 ore de vorbă despre fotbal. Plec cu un handicap, în ultimii ani am lipsit în fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

De când m-am întors am încercat să văd la cel nivel suntem și ce se poate face. Am urmărit și echipa națională, nu m-am gândit în niciun moment că o să devin antrenorul echipei naționale. Am făcut tot ce a fost posibil să nu vin la echipa națională, era normal să le dau posibilitatea antrenorilor tineri să meargă mai departe.

, apreciez foarte mult la echipa națională. Am încercar să îl conving să facă un ciclu de 4-5 ani și să rămână alături de băieți, pentru că acest grup este unul compact, omogen”, a spus Mircea Lucescu.