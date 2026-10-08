Prezentat în tricoul FCSB! Cu cine a semnat „mâna dreaptă” a lui Marius Baciu

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Sorin Bucuroaia (48 de ani), care a activat ca antrenor secund la FCSB în mandatul lui Marius Baciu (51 de ani), și-a găsit echipă la două săptămâni după ce a părăsit formația „roș-albastră”. Tehnicianul a fost prezentat oficial ca noul antrenor principal al celor de la FC Păușești Otăsău, grupare care activează în Liga 3.

Fostul antrenor secund de la FCSB, Sorin Bucuroaia, prezentat oficial în Liga 3 în tricoul roș-albaștrilor

După despărțirea de FCSB, Sorin Bucuroaia a revenit la FC Păușești Otăsău, grupare la care a mai activat în sezonul 2024-2025. Formația din Liga 3 a folosit în anunțul oficial mai multe imagini cu tehnicianul în tricoul FCSB-ului. „FC Păușești Otăsău are un nou antrenor principal, dar și un om care cunoaște foarte bine această echipă și această familie! Suntem bucuroși să anunțăm revenirea lui Sorin Bucuroaia pe banca tehnică a echipei noastre!

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Alături de echipă, Sorin Bucuroaia a contribuit la promovarea din Liga a IV-a în Liga a III-a, dar și la câștigarea Cupei României faza județeană Vâlcea, urmată de triumful în Cupa României faza regională. Acum, revine la FC Păușești Otăsău după o perioadă în care a activat la FCSB, în calitate de antrenor secund, experiență care îi oferă un plus important de cunoștințe, informații și experiență pe care suntem convinși că le va pune în slujba echipei noastre.

Un om care știe ce înseamnă FCPO. Un antrenor care știe drumul spre performanță. Îi urăm bun venit din nou în familia FC Păușești Otăsău și îi dorim mult succes în noul mandat! Împreună mai puternici!”, a transmis pe Facebook echipa care ocupă momentan locul 8 în seria 6 din Liga 3.

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Marius Baciu, ofertă din Maroc după plecarea de la FCSB

s-a despărțit de FCSB după eșecul extrem de dur suferit contra Universității Craiova, 0-5, pe banca „roș-albaștrilor” fiind numit . Tehnicianul a dezvăluit că negociază cu o formație din Maroc. „Da, am fost contactat de Liubliana Nedelcu (n.r. impresar). Cred că încă eram antrenor la FCSB, înainte de meciul cu Dinamo, și m-a întrebat dacă vreau să merg în Maroc.

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Am zis atunci că nu e cazul, dar mă interesează, că știam că se vorbește franceză și mă ajută. Și după ce s-a terminat (n.r. cu FCSB), s-au reluat discuțiile și vedem ce se va întâmpla. Am o discuție, printr-un impresar, agenți francezi, cu o echipă din Maroc”, a declarat tehnicianul la .