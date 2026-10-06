Prezentatoarea desemnată „cea mai seducătoare femeie din Paris”. Eleonora Incardona a făcut furori la duelul Franța – Italia

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A făcut furori cu o ținută banală, dar a fost imediat desemnată „cea mai seducătoare femeie din Paris”. Eleonora Incardona știe cum să-i încânte pe fanii care o urmăresc cu mare interes pe rețelele de socializare. Îi pune mereu la curent cu activitățile ei.

Eleonora Incardona, încântătoare pe străzile din Paris

Eleonora Incardona (36 de ani) este una dintre cele mai frumoase reportere de la DAZN. Celebra moderatoare de televiziune este renumită pentru interviurile pe care le face, dar și pentru alegerile sale în materie vestimentară. Frumoasa șatenă are de fiecare dată .

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Își etalează cu mare mândrie formele fizice de invidiat atât în studio, cât și în afara acestuia. și atunci când iese pe stradă. În weekend a plecat în Franța pentru a-și susține partenerul de viață, Samuele Ricci, deși acesta a fost rezervă și nu a intrat pe teren. Sportivul este mai mic cu 11 ani decât ea, având 25 de ani.

Diferența dintre cei doi nu este deloc un impediment, dragostea fiind mai puternică decât orice prejudecată. Astfel, jurnalista a fost prezentă pe stadionul Stade de France, unde și-a arătat sprijinul pentru echipa națională italiană. Frumoasa șatenă a purtat un tricou cu numele bărbatului cu care are o relație sentimentală de ceva vreme. În plus, în partea de jos a ales o pereche de blugi.

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Partida dintre Franța și Italia s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Prezentatoarea a atras toate privirile datorită imaginilor în care apare cu superba sa soră, dar și datorită plimbării sale pe străzile pariziene. Eleonora Incardona a întors multe capete, cu toate că a ales să îmbrace o ținută simplă compusă dintr-un top alb și pantaloni cu o notă tomnatică.

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Eleonora Incardona, printre cele mai frumoase jurnaliste italiene

Eleonora Incardona a fost numită de unul dintre fanii din mediul online „cea mai seducătoare femeie din Paris”. Acest lucru demonstrează că este una dintre cele mai frumoase jurnaliste italiene, concurând cu Diletta Leotta, cu care este colegă. „Bun venit în Franța”, „Frumusețe minunată”, „Foarte elegant” sau „Ce zâmbet frumos”, i-au mai scris admiratorii de pe .

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Altul a transmis că celebra moderatoare TV este „Cea mai frumoasă italiancă din Franța”, urându-i o duminică frumoasă. „Devii mai frumoasă pe zi ce trece” sau „Spectaculos”, au mai notat internauții. În comentarii a ieșit în evidență și iubitul vedetei. Fotbalistul i-a lăsat un emoticon cu o inimă albastră.

Sportivul și-a arătat sentimentele pentru frumoasa șatenă fără niciun fel de reținere. Postarea făcută publică de jurnalistă cuprinde mai multe imagini din escapada scurtă din Paris. În unele poze s-a imortalizat în fața unor obiective turistice notabile, iar în altele își arată silueta trasă prin inel. Fotografiile au adunat peste 70.000 de like-uri într-o perioadă relativ scurtă.