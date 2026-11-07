Galerie foto. Prezentatoarea care a fost forțată să demisioneze la 24 de ore de la promovare. Ce a pățit la un meci din NBA

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Brittany McHenry este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare din Statele Unite ale Americii. Blondina a fost forțată să demisioneze la 24 de ore de la promovare, după ce a luat parte la un meci din NBA.

A demisionat la doar 24 de ore de la promovare

Fosta reporteră ESPN, Brittany McHenry (40 ani), nu traversează o perioadă tocmai bună în carieră. În urmă cu doar o lună anunța un pas important în dezvoltarea profesională, iar de curând a fost promovată de postul de televiziune cu care avea contract. S-a bucurat de această reușită semnificativă doar o vreme scurtă.

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La numai 24 de ore de la înștiințarea că a fost avansată într-un rol de conducere în departamentul de Afaceri Externe și Presă pentru echipa subsecretarului Jacob Helberg a fost forțată să facă un pas în spate. Jurnalista a renunțat la poziție după ce a fost protagonista unui episod ieșit din comun, la o partidă din NBA.

Renumita americană s-a aflat în tribune în timpul meciului dintre Washington Wizards – Milwaukee Bucks, scor 128-116. Potrivit tabloidului suporterii celor de la Washington au început să insulte un adversar și să scandeze lozinci ”neortodoxe” la adresa iubitei acestuia. Vedeta a auzit și a intervenit imediat.

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Blondina le-ar fi cerut pe un ton sever să se oprească, dar nu a făcut decât să atragă și mai mult atenția. Brittany McHenry a fost surprinsă la un moment dat când varsă un pahar de băutură pe unul dintre fanii cu care avea o discuție aprinsă. În mijlocul acestei conversații prezentatoarea a fost ținta unor replici neașteptate. Fanii i-ar fi strigat: „Afară! Afară!”, aceștia susținând că McHenry că s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice. Incidentul a determinat-o să demisioneze de la locul de muncă. Vedeta nu a comentat situația în care se află în prezent. „A fost forțată să demisioneze. A fost promovată și concediată în 24 de ore”, a declarat o sursă pentru publicația americană citată mai sus.

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Scandalurile în care a fost implicată moderatoarea

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a răspuns: „Nu comentăm probleme interne legate de personal”. Brittany McHenry este renumită pentru temperamentul său care a ieșit la iveală și în timp ce avea contract cu ESP, unde a fost reporter vreme de 3 ani. A fost concediată în anul 2017, după ce imaginile de securitate au surprins-o certând un funcționar al unei companii de tractare. Și-a cerut scuze și a recunoscut că le-a permis emoțiilor să o domine într-un moment intens. Doi ani mai târziu a fost implicată în alt scandal.

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Cunoscuta prezentatoare a deschis un proces de hărțuire sexuală împotriva Fox News și a co-prezentatorului George „Tyrus” Murdoch. Vedeta l-a acuzat pe acesta că i-a trimis mesaje text explicite, postul de televiziune nefiind de partea sa atunci când s-a plâns de situație. În procesul pe care l-a intentat a subliniat că s-a simțit umilită.

De asemenea, a vorbit despre durere emoțională, deraierea carierei sale și pierderi semnificative de oportunități economice. Judecătorii i-au respins cererea și procesul s-a încheiat în anul 2021, în mod voluntar. Cele două părți ar fi ajuns la o înțelegere confidențială.

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În altă ordine de idei, Brittany McHenry a lucrat la posturi importante, cum ar fi Fox Sports și ESPN. Frumoasa blondină a acoperit mai multe sporturi, cum ar fi baschet, hochei, fotbal american și tenis. În septembrie 2026, a preluat funcția de consilier de presă al Departamentului de Stat al SUA.