Prezentatoarea care a stat în preajma lui Cristi Chivu la meciul cu Lazio. Ținuta care a furat mințile bărbaților

Una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare din Italia este în centrul atenției. Tânăra a stat în preajma lui Cristi Chivu la meciul cu Lazio, urcând după victorie pe primul loc în Serie A. Aceasta este, de fapt, ținuta care a furat mințile bărbaților din spațiul virtual.

Cine e prezentatoarea care a stat în preajma lui Cristi Chivu la meciul cu Lazio

Eleonora Incardona a întors toate privirile la ultima apariție pe stadion. Ea este moderatoarea care a fost aproape de Cristi Chivu la partida dintre Inter Milano și Lazio, încheiată cu scorul de 2-0. Astfel, antrenorul român a bifat o nouă victorie.

Frumoasa șatenă, în vârstă de 34 de ani, este una dintre cele mai cunoscute jurnaliste de sport din Italia. Prezentatoarea este celebră pentru faptul că din vara lui 2025.

De asemenea, a fost o apariție neașteptată și la meciul care a propulsat echipa românului pe prima poziție. Prin urmare, a făcut furori pe stadionul San Siro din Milano, la partida dintre Inter Milano și Lazio, scor 2-0, datorită ținutei extrem de îndrăznețe.

A ales să poarte o cămașă albă, care i-a pus în valoare bustul, și o fustă din piele neagră. Un accesoriu inedit a constat într-o pereche de ochelari de vedere, fapt care a făcut-o să se transforme într-o profesoară.

Eleonora Incardona, aprecieri de la internauți

„Cu toate cifrele și statisticile astea, m-am simțit un pic profesoară azi”, a notat Eleonora Incardona, pe pagina de Instagram. Celebra moderatoare este urmărită de peste 1, 3 milioane de persoane ce sunt atente la activitatea sa.

Așadar, nu este deloc de mirare că a primit numeroase comentarii de la internauți. Aceștia au remarcat că vedeta italiană, care la ultimul meci al lui Inter Milano, arată foarte bine.

În plus, urmăritorii i-au transmis că este frumoasă și mai ales, naturală. Prezentatoarea nu este deloc străină de sport și prin prisma faptului că are o relație sentimentală cu un fotbalist. Se iubește cu mijlocașul celor de la AC Milan, Samuele Ricci.

„Cum pot fotbaliștii să se concentreze cu tine acolo?”, „Acum înțeleg de ce este atât de frumos fotbalul” sau „Acum mi-am dat seama de ce Ricci, iubitul tău, nu mai joacă nimic”, sunt o mică parte dintre mesajele trimise de oameni către Eleonora Incardona.

Cine este Eleonora Incardona

Eleonora Incardona s-a născut în Chiaramonte Gulfi, Sicilia. Are 34 de ani și lucrează ca prezentatoare la DAZB. Inițial, frumoasa vedetă și-a dorit să urmeze o altă traiectorie, dovadă că deține o diplomă de la facultatea de drept.

Ulterior, s-a decis să se reprofileze. Prin urmare, și-a îndreptat atenția către jurnalismul sportiv și televiziune. Adoră ceea ce face, chiar dacă uneori este ținta criticilor prin prisma ținutelor pe care le poartă.

„Stilul este, fără îndoială, parte a identității tale personale și profesionale. Cum îți dă putere moda în medii atât de importante și dominate de bărbați, precum transmisiunile sportive?

Moda este limba mea. Mă ajută să exprim cine sunt și să mă simt încrezătoare, chiar și în medii dominate de bărbați sau sub presiune. Nu renunț niciodată la feminitatea mea, dimpotrivă, o folosesc ca pe un punct forte.

Când te simți bine cu tine însuți, ești pregătit pentru orice”, a declarat la un moment dat, prezentatoarea Eleonora Incardona, conform .