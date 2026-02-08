Sport

Prezentatoarea care concurează cu Diletta Leotta. Atrage toată atenția cu ținutele pe care le are în studio

Ea este moderatoarea comparată cu Diletta Leotta. Frumoasa vedetă are toate privirile ațintite asupra sa datorită alegerilor sale în materie de haine.
Alexa Serdan
08.02.2026 | 18:45
Prezentatoarea care concureaza cu Diletta Leotta Atrage toata atentia cu tinutele pe care le are in studio
Cele două prezentatoare care concurează în Italia. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Diletta Leotta este una dintre cele mai frumoase prezențe de pe micile ecrane. Face furori în Italia. Iată care este prezentatoarea care concurează cu soția fotbalistului Loris Karius, însărcinată cu al doilea copil.

Moderatoarea care este comparată cu Diletta Leotta

O jurnalistă sportivă a ajuns în vizorul oamenilor datorită aparițiilor sale. După ce a fost luată în vizor pentru o ținută care i-a jucat feste, de această dată Diletta Leotta este comparată cu o superbă colegă de breaslă.

Vedeta care concurează la titlul de cea mai frumoasă prezentatoare se numește Tanya La Gatta. Blondina este gazda emisiunii „Ultimo Stadio”, difuzată pe Canale 21. Aceasta poate fi urmărită de vineri până duminică.

Atunci când apare pe micile ecrane telespectatorii nu-și mai desprind privirea. Moderatoarea este o prezență care reușește să impresioneze datorită alegerilor vestimentare. Recent, a apărut într-o ipostază inedită.

Purtând ciorapi plasă, sacouri oversize sau rochii scurte, care îi pun silueta în valoare, știe cum să eclipseze publicul. Jurnalista din Italia are mari șanse să calce pe urmele Dilettei Leotta, care așteaptă al doilea copil.

În plus, Tanya La Gatta primește numeroase aprecieri în mediul online. Internauții sunt cuceriți de felul în care pozează, încă un semn că este lipsită de inhibiții. Nu se dă în lături de la imagini în costum de baie sau îmbrăcată sumar.

Ce proiecte are prezentatoarea

Tanya La Gatta a apărut de curând pe coperta revistei „La Gazzetta dello Spettacolo”. În paginile acesteia a oferit un interviu în care a vorbit despre perioada intensă pe care o trăiește acum. E entuziasmată de felul în care decurge cariera sa.

Superba moderatoare e conștientă de provocările, dar și de satisfacțiile pe care le primește de pe urma meseriei. În sfârșit, e într-un punct în care culege roadele muncii sale asidue și mai ales, de pe urma pasiunii. Perseverența și dragostea au fost cheia pentru a ajunge aici.

„În prezent, sunt ocupată cu «Ultimo Stadio», o emisiune TV satirică despre sport care se difuzează săptămânal vinerea, sâmbăta și duminica.

Este un proiect care îmi place foarte mult pentru că combină umorul, actualitatea și sportul – trei elemente pe care le simt strâns legate.

În același timp, tocmai am încheiat filmările pentru «Meravigliosa Italia», un program dedicat prezentării excelenței regionale și naționale a Italiei, în colaborare cu Mediaset Infinity.

A fost o experiență unică, o călătorie care mi-a permis să descopăr și să explorez țara noastră prin ochi noi, diferiți. În curând va ajunge pe micul ecran și abia aștept ca publicul să o experimenteze alături de noi”, a spus vedeta din Italia, mai arată sursa citată.

În altă ordine de idei, Tanya La Gatta o duce de minune și în planul sentimental. E căsătorită cu italianul Giuseppe Massaro, un bărbat care nu este cunoscut publicului. Cu toate acestea, apare frecvent în imagini cu soția sa.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
