Prezentatoarea care suferă de o boală gravă i-a șocat pe toți. Cum a apărut vedeta

Considerată drept cea mai sexy reporteră a anului 2019 de către revista FHM, Sara Carbonero, nu traversează o perioadă tocmai bună. Prezentatoarea în vârstă de 42 de ani suferă de o boală gravă, iar acum i-a șocat pe toți.

Panica creată de o moderatoare de televiziune

Sara Carbonero este una dintre cele mai cunoscute moderatoare spaniole. Jurnalista este celebră pentru aparițiile pe micile ecrane, dar și pentru relația amoroasă avută cu un fost mare portar. A format un cuplu cu Iker Casillas.

Au fost împreună în perioada 2009 – 2021, însă au decis să o ia pe drumuri separate. De la o vreme încoace vedeta care are 2 copii pare că are o serie de probleme, mai ales de ordin medical. A fost internată în spital de curând pentru o intervenție.

Din păcate, a ajuns din nou într-o unitate medicală. Acesta este semn că îi dă mari bătăi de cap. Deși nu a dezvăluit exact despre ce este vorba, prezentatoarea a lăsat mai multe citate motivaționale în online.

Ultima imagine distribuită în spațiul virtual a stârnit multă îngrijorare. Internauții au fost șocați de faptul că situația sa nu este deloc una bună. În plus, Sara Carbonero a atras atenția asupra stării sale psihice.

Acest lucru a ieșit la iveală prin intermediul cărții pe care o citește despre sănătatea mintală. Cu o brățară de spital la mână, jurnalista a dat de înțeles că vrea să facă schimbări pentru a se bucura de o existență plăcută, fără grija zilei de mâine.

Cu ce neplăceri se confruntă prezentatoarea TV

La începutul anului 2026, Sara Carbonero anunța că a fost supusă unei intervenții medicale de urgență. nu a oferit amănunte despre procedură, însă a transmis că a petrecut mai multe zile în secția de Terapie Intensivă a spitalului din Lanzarote.

Apropiații au dezvăluit că a fost „doar o sperietură” și că se bine mai bine. Ulterior, jurnalista a făcut o postare despre libertate. A subliniat că nu se poate obișnui cu pierderea, putând face trimitere la divorțul de sportiv.

„Acum o lună am intrat în sala de operație plină de incertitudine și atunci aș fi semnat să fiu așa cum sunt astăzi. A fost greu, încă este, deși se văd deja razele de soare printre norii negri.

Nu mai doare. Frica a lăsat loc recunoștinței, seninătății și calmului”, a declarat vedeta, la o lună de la intervenția chirurgicală de urgență, relatează . Sara Carbonero a creat foarte multă agitație în jurul său din cauza mesajelor pe care le lasă în online.

„Am constatat că obosesc destul de repede urcând scările”

„Vreau să consemnez aici după-amiaza în care am făcut din nou unul dintre lucrurile care îmi plac cel mai mult, să-mi însoțesc puiul la terenurile de fotbal.

După ce m-am întâlnit cu prietenele mele mame pentru a ne bucura în sfârșit de soare, într-o cafenea… o cafea / o bere / kombucha sau orice altceva, în funcție de ocazie.

Mi-am dat seama că nu eram conștientă de nevoia pe care o aveam ca razele soarelui să-mi bată pe față până când nu s-a întâmplat. De a-mi putea usca părul în aer liber.

Mi-a schimbat energia, mi-a adus mult calm.

Deși pe blugii mei este primăvară, nu vreau să scot nici măcar o zi din iarna care ne mai așteaptă, pentru că, pe lângă faptul că este un anotimp care îmi place foarte mult, aș avea senzația că totul trece foarte repede.

În rest, am constatat că obosesc destul de repede urcând scările (deocamdată).

Ceea ce nu mă va obosi niciodată este să repet: binecuvântată rutină”, a notat Sara Carbonero, pe Instagram.