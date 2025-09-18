Prezentatoarea celebră care a renunțat la televiziune după 19 ani de carieră. Plecarea sa i-a lăsat „mască” pe toți. „A demisionat dintr-o dată”

O prezentatoare TV celebră a decis să pună punct carierei sale, după ce a petrecut aproape două decenii pe micul ecran. Plecarea sa a luat pe toată lumea prin surprindere, mai ales că nimic nu prevestea o astfel de schimbare.

O prezentatoare celebră a demisionat după 19 ani de carieră pe micul ecran

Una dintre cele mai importante televiziuni sportive de peste hotare a rămas fără o prezentatoare celebră. , asta după ce 19 ani la rând, fanii au putut să o vadă pe micile ecrane. De acum încolo, frumoasa prezentatoare nu va mai fi văzută la cârma emisiunii „First Take”.

Anunțul a fost făcut chiar de către Molly Qerim, prin intermediul paginilor sale de social media. Acolo, prezentatoarea în vârstă de 41 de ani le-a comunicat fanilor că a decis să pună punct acestui capitol important din viața ei. Deși a anunțat că pleacă, Molly Querim nu a dat de înțeles dacă are deja un proiect mult mai bun sau pur și simplu a simțit nevoia unei pauze.

„După ce am reflectat mult timp, am decis că e timpul să închid acest capitol incredibil. Să prezint acest show a fost o onoare pentru mine. În fiecare dimineață, am avut privilegiul de a împărți platoul cu unele dintre cele mai importante voci din sport.”, a transmis Qerim, pe social media.

Colegul de platoul al lui Molly Qerim, lasăt „mască” de decizia prezentatoarei

Potrivit unor surse, trebuia să aibă loc în iarnă. Cum acest lucru nu s-a mai întâmplat atunci, cu toții au crezut că Molly a renunțat la decizie. Ei bine, se pare că prezentatoarea doar a așteptat momentul oportun, iar plecarea ei de acum a luat pe toată lumea prin surprindere.

„Seara trecută, a demisionat dintr-odată din funcția de gazdă a emisiunii. Și e de înțeles că sunt destul de trist. Molly e o prietenă. E o colegă. E o persoană de la care am învățat multe. Am fost parteneri în ultimii 10 ani și nu e ușor să treci peste astfel de lucruri.

Detaliile, sincer, nu sunt treaba nimănui. A fost o negociere a contractului. ESPN cu siguranță nu a vrut s-o piardă, dar, în cele din urmă, ea a luat decizia de a pleca imediat.”, a spus colegul de platou al prezentatoarei, Stephen A. Smith.

Cine este, de fapt, Molly Qerim

Molly Qerim este originară din New Haven, Connecticut. Aceasta a urmat studiile la University of Connecticut, în urma cărora a obținut o diplomă de comunicare. Formarea sa academică a continuat cu studiile la Quinnipiac University, acolo unde a urmat masterul în jurnalism.

Mama lui Molly Qerim este italiancă, iar tatăl ei este albanez. În 2018, Molly Qerim s-a căsătorit cu fostul jucător NBA și analist sportiv Jalen Rose. Deși toată lumea se aștepta ca mariajul lor să fie unul longeviv, în 2021, Molly Qerim și Jalen Rose au decis să divorțeze.

Cariera lui Molly Querim, fosta prezentatoare a emisiunii „First Take” de la ESPN

Molly Qerim este una dintre cele mai cunoscute figuri din peisajul jurnalismului sportiv american. Timp de 19 ani, aceasta a cucerit publicul grație profesionalismului său, care a propulsat-o la cârma unor emisiuni de top.

La nivel național, Molly Qerim a ajuns cunoscută în momentul în care a devenit gazda emisiunii „First Take”, difuzată la ESPN. În cadrul emisiunii menționate, Qerim a moderat unele dintre cele mai aprinse dezbateri care au avut loc între analiști sportivi de top.

Înainte de a fi gazda emisiunii „First Take”, Molly Qerim a prezentat alte emisiuni, precum NFL AM și NFL Fantasy Live. De-a lungul carierei sale, Querim a bifat apariții în cadrul unora dintre cele mai importante evenimente sportive din lume. Pe această listă se înscriu Super Bowl, NBA Draft, All-Star Games, dar și multe altele.

Ce salariu primea Molly Qerim de la ESPN

Molly Qerim a fost una dintre cele mai cunoscute prezentatoare ale postului ESPN, ceea ce înseamnă că și salariul era unul pe măsură. Potrivit presei internaționale, prezentatoarea Qerim primea între 500.000-600.000 de dolari pe an în perioada în care a fost gazda emisiunii First Take.

De asemenea, unele surse susțin că salariul lui Molly Qerim ar fi fost unul mult mai generos și că ar fi ajuns chiar și al 1.5 milioane de dolari anual. În funcție de contractele negociate, Qerim ar fi primit mai mulți bani.

Ba chiar la un moment dat, Molly Qerim a glumit cu privire la salariul ei, spunând: „Trebuie să accept un salariu mai redus ca el să fie plătit”, făcând aluzie la colegul ei, Stephen A. Smith, care câștiga 12 milioane de dolari pe an.