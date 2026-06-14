Sport

Prezentatoarea de care Pep Guardiola este tot mai apropiat. Au fost surprinși în timp ce se îmbrățișează

Ea este celebra jurnalistă cu care Pep Guardiola a fost văzut destul de des în ultima perioadă. Ipostaza inedită în care au apărut cei doi în vizorul tuturor.
Alexa Serdan
14.06.2026 | 21:00
Prezentatoarea de care Pep Guardiola este tot mai apropiat Au fost surprinsi in timp ce se imbratiseaza
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Prezentatoarea care e apropiată de Pep Guardiola. Sursa foto: Instagram.com. Colaj: Fanatik
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Descoperă în rândurile de mai jos cine este, de fapt, prezentatoarea de care Pep Guardiola este tot mai apropiat. Cei doi au fost surprinși în timp ce se îmbrățișează, filmările care îi au drept protagoniști fiind numeroase la număr.

Pep Guardiola, surprins cu o jurnalistă cunoscută

După un deceniu ca antrenor la Manchester City Pep s-a aflat care este motivul pentru care a plecat de la echipă. Dezvăluirea despre Pep Guardiola (55 ani) și încheierea contractului a fost făcută de mijlocașul olandez Tijjani Reijnders (27 de ani). Fotbalistul a expliciat că acesta le-a mărturisit că nu mai are energie și că nu vrea să-și dezamăgească jucătorii.

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Tehnicianul a decis să facă un pas în spate, concentrându-se pe alte aspecte. Unul dintre elementele cheie pe care le are în vizor este viața privată, mai ales că este un bărbat singur. A divorțat după un mariaj care a durat peste 3 decenii, iar acum este asociat cu una dintre cele mai frumoase moderatoare sportive.

Jurnalista cu care a fost surprins în ipostaze tandre se numește Natalie Pike (43 de ani). Șatena este un fost model al FHM, în momentul de față lucrând pentru Manchester City FC. De asemenea, colaborează cu BBC Radio 5 Live, TalkSport, DAZN și TNT. Așadar, are o pasiune foarte mare pentru domeniul sportiv.

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În mediul online și-a exprimat deja dragostea pentru Pep Guardiola. Al doilea cel mai titrat antrenor din lume apare într-o filmare specială cu renumita vedetă TV. În clipul încărcat pe rețelele de socializare se observă că o ia în brațe pe Natalie Pike. De asemenea, în timp ce o ține de tale o apropie și o sărută tandru pe obraz.

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„Te iubesc, Pep… Dar eu și fotbalul virtual suntem împreună pentu totdeauna”, a notat prezentatoarea, pe Instagram. „Cel mai mare din toate timpurile. Va fi o mare onoare să-l intervievez pe Pep pentru ultima oară duminică și luni, după meci și apoi la evenimentul Co-op”, a completat jurnalista într-o altă postare.

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Motivul plecării lui Pep Guardiola de la Manchester City

Șatena le-a cerut sfatul celor care o urmăresc pe social media. I-a întrebat ce ar putea să facă să nu plângă atunci când îi va adresa întrebările antrenorului. „Ceea ce ai făcut pentru clubul nostru este de neprețuit. Manchester-ul este albastru datorită ție, Pep”, a ținut să mai spună frumoasa Natalie Pike.

În una dintre emisiunile de la Radio 5, unde face echipă cu Chris Sutton, moderatoarea a vorbit despre motivul plecării tehnicianului de la Manchester City. Fostul model a transmis că decizia lui Pep Guardiola este una simplă. În locul său a ajuns Enzo Maresca care a făcut deja primul transfer important pentru formație.

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„Mi-a spus-o în față. Pleacă acum pentru că el crede că a sosit momentul. Cred că fraza pe care mi-a spus-o a fost: «E timpul să deschidem ferestrele și să lăsăm puțin aer să intre în club».

Chiar nu cred în oamenii care caută teorii ale conspirației aici sau care chiar cred că fuge. Au trecut zece ani, zece ani incredibili, și pur și simplu a venit timpul lui”, a explicat Natalie Pike, relatează The Sun.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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