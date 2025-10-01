Sport

Prezentatoarea de Champions League a frânt inimile fanilor! Oamenii plătesc peste 800 de euro lunar pentru conținutul pentru adulți, dar ea nu există în realitate. Cum este posibil

O 'prezentatoare' din Turcia are zeci de mii de următori pe rețelele sociale, însă marea majoritate nu își dau seama că persoana cu care interacționează nu este reală.
FANATIK
01.10.2025 | 18:35
Prezentatoarea de Champions League a frant inimile fanilor Oamenii platesc peste 800 de euro lunar pentru continutul pentru adulti dar ea nu exista in realitate Cum este posibil
ULTIMA ORĂ
Sexy prezentatoarea de Champions League a frânt inimile fanilor! Oamenii plătesc peste 800 de euro lunar pentru conținutul pentru adulți, dar ea nu există în realitate. FOTO: Instagram

Zeci de mii de fani o urmăresc pe rețelele sociale pe Eysan Aksoy, o „prezentatoare” din Turcia care ar activa în domeniul sportiv, în mod special la emisiunile despre UEFA Champions League. Aceasta are peste 40.000 de urmăritori pe Instagram, deși nu este o persoană reală.

ADVERTISEMENT

Sexy „prezentatoarea” de Champions League a frânt inimile fanilor

Eysan Aksoy este o creație a inteligenței artificiale, aspect precizat inclusiv pe contul său de Instagram, însă acest lucru nu pare a fi o problemă pentru unii fani, care îi lasă comentarii așa-zisei prezentatoare TV. Aceasta ar fi stabilită la Istanbul, iar contul pare adresat în special fanilor din Turcia, majoritatea postărilor fiind în limba turcă.

Eysan are peste 43.000 de urmăritori pe Instagram, unde sunt postate imagini din diverse locații, în marea majoritate exotice. Recent, au apărut și imagini care au legătură cu lumea sportului, inclusiv studiouri TV dedicate unor competiții precum Champions League, Europa League sau Superliga Turciei. Cel mai probabil, creatorul paginii s-a inspirat de la Eva Murati, o prezentatoare reală din Albania.

ADVERTISEMENT

Într-o postare recentă, pe contul lui Aksoy a fost postată o galerie foto în care aceasta apare în tricourile celor mai populare echipe de fotbal din Turcia, Galatasaray, Fenerbahce, Beșiktaș și Trabzonspor, cu întrebarea „Care credeți că mi se potrivește cel mai bine?”.

Fanii plătesc sute de euro lunar pentru conținut pentru adulți din partea unei creații AI

Eysan Aksoy este activă și pe plaforma Patreon, unde există mai multe abonamente lunare, care variază de la 5 dolari pe lună până la o sumă exorbitantă, 1.000 de dolari (aproximativ 850 de euro) pe lună, cel din urmă fiind din categoria conținutului pentru adulți.

ADVERTISEMENT
VIDEO Ceartă între doi lideri PSD-PNL: „Zât să-i spui lui mă-ta, măi porcule,...
Digi24.ro
VIDEO Ceartă între doi lideri PSD-PNL: „Zât să-i spui lui mă-ta, măi porcule, ce eu sunt pisică?”/„Mi-a spus să-mi iau pastile"

„Vă așteaptă clipuri pline de distracție, emoții și surprize!”, este mesajul postat pe respectiva platformă, unde există zeci de postări pentru abonații diverselor categorii.

ADVERTISEMENT
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a...
Digisport.ro
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
“Este o telenovelă și nu mai înțeleg nimic din acest proiect!” Oficialii lui...
Fanatik
“Este o telenovelă și nu mai înțeleg nimic din acest proiect!” Oficialii lui Dinamo, stupefiați după ce construcția noii arene va fi din nou amânată. Exclusiv
Roger Federer se pregătește de intrarea în istorie. A fost nominalizat pentru International...
Fanatik
Roger Federer se pregătește de intrarea în istorie. A fost nominalizat pentru International Tennis Hall of Fame
Fotbalistul lui Real Madrid a ieșit la atac după ce a fost acuzat...
Fanatik
Fotbalistul lui Real Madrid a ieșit la atac după ce a fost acuzat că nu a dorit să joace în Champions League! De la ce a pornit totul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Alex Chipciu revine cu precizări despre Călin Georgescu: 'Am spus că au votat...
iamsport.ro
Alex Chipciu revine cu precizări despre Călin Georgescu: 'Am spus că au votat un debil mintal'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!