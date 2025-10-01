Prezentatoarea de Champions League a frânt inimile fanilor! Oamenii plătesc peste 800 de euro lunar pentru conținutul pentru adulți, dar ea nu există în realitate. Cum este posibil

Zeci de mii de fani o urmăresc pe rețelele sociale pe Eysan Aksoy, o „prezentatoare” din Turcia care ar activa în domeniul sportiv, în mod special la emisiunile despre UEFA Champions League. Aceasta are peste 40.000 de urmăritori pe Instagram, deși nu este o persoană reală.

ADVERTISEMENT

Sexy „prezentatoarea” de Champions League a frânt inimile fanilor

Eysan Aksoy este o creație a inteligenței artificiale, aspect precizat inclusiv pe contul său de Instagram, însă acest lucru nu pare a fi o problemă pentru unii fani, care îi lasă comentarii așa-zisei prezentatoare TV. Aceasta ar fi stabilită la Istanbul, iar contul pare adresat în special fanilor din Turcia, majoritatea postărilor fiind în limba turcă.

Eysan are peste 43.000 de urmăritori pe Instagram, unde sunt postate imagini din diverse locații, în marea majoritate exotice. Recent, au apărut și imagini care au legătură cu lumea sportului, inclusiv studiouri TV dedicate unor competiții precum , Europa League sau Superliga Turciei. Cel mai probabil, creatorul paginii s-a inspirat de la .

ADVERTISEMENT

Într-o postare recentă, pe contul lui Aksoy a fost postată o galerie foto în care aceasta apare în tricourile celor mai populare echipe de fotbal din Turcia, Galatasaray, Fenerbahce, Beșiktaș și Trabzonspor, cu întrebarea „Care credeți că mi se potrivește cel mai bine?”.

Fanii plătesc sute de euro lunar pentru conținut pentru adulți din partea unei creații AI

Eysan Aksoy este activă și pe plaforma Patreon, unde există mai multe abonamente lunare, care variază de la 5 dolari pe lună până la o sumă exorbitantă, 1.000 de dolari (aproximativ 850 de euro) pe lună, cel din urmă fiind din categoria conținutului pentru adulți.

ADVERTISEMENT

„Vă așteaptă clipuri pline de distracție, emoții și surprize!”, este mesajul postat pe respectiva platformă, unde există zeci de postări pentru abonații diverselor categorii.