Prezentatoarea de la Antena Stars, Nasrin Ameri, s-a măritat. Nași au fost Valentina Pelinel și Cristi Borcea

Prezentatoarea de la Antena Stars s-a măritat cu iubitul ei, după o relație de aproape 7 ani. Bruneta a recunoscut înainte de ceremonie că este extrem de emoționată.

Nașii cuplului au fost Valentina Pelinel și Cristi Borcea care au atras toate privirile.

După 7 ani de relație, prezentatoarea tv și iubitul ei au decis să se căsătorească. Cununia civilă a avut loc duminică, într-o locație de vis din București. Pregătirile au început încă de dimineață, atunci când mireasa și nașa s-au lăsat pe mâna stiliștilor.

Prezentatoarea a ales un machiaj în culori nude și o coafură lejeră. Nasrin Ameri a optat pentru o rochie albă, scurtă care i-a pus în valoare corpul de invidiat. a ales o rochie de culoare roz.

Primele imagini au fost postate pe contul de socializare chiar de frumoasa mireasă. Nasrin Ameri a recunoscut că a fost extrem de emoționată.

“Am emoții, nu am avut până de dimineață. Acum am realizat că nu trebuie să mă duc la emisiune, că nu am întâlnire cu prietenele, că nu plec în vacanță, ci că mă mărit. Nu-mi vine să cred, sunt șocată.

De la ora 16:00 vor veni și invitații, la 16:30 o să fie ceremonia civilă, o să avem și super muzică, vremea ține cu noi, sper să nu avem niciun incident. Încă nu realizez.”, a spus Nasrin Ameri la

Nunta va avea loc anul următor

Prezentatoarea a dezvăluit faptul că nunta va avea loc anul următor și atunci își dorește să-i fie alături mult mai multe persoane. Nașii cuplului au fost , care au atras toate privirile.

Mireasa a avut parte cu o zi înainte și de o petrecere ca în filme.

“Ale mele! Cele mai bune si nebune, cele mai frumoase! Pe scurt, am cele mai smechere prietene! Printre ele se număra si Maia, evident! ( bunica)

Va iubesc mult si va mulțumesc!!!”, a scris Nasrin Ameri pe contul său de socializare în dreptul unei fotografii de la petrecere.