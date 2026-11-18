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Premier League este una dintre cele mai importante competiții din fotbalul englez, prezentatoarele fiind și ele în centrul atenției. Ellie Collins este la cârma unui show cunoscut, blondina dezvăluind că i-a fost furată identitatea și i-a atenționat pe toți.

Situația neplăcută cu care se confruntă moderatoarea din Premier League

E una dintre cele mai populare din Marea Britanie, dar nu duce lipsă de probleme. De ceva vreme se confruntă cu o mare neplăcere, Ellie Collins (26 ani) fiind nevoită să apeleze la oamenii legii pentru a avea parte de liniște. Gazda emisiunii GLAM Premier League a descoperit cu stupoare că cineva i-a furat identitatea.

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A remarcat că o persoană trimite mesaje în numele ei, pe WhatsApp. Utilizatorul folosește și o imagine de-ale sale, acesta criticând sportivii de înaltă performanță. Prin urmare, blondina a cerut ajutor de la poliție. A fost sfătuită să trimită un mesaj pe rețelele de socializare pentru a trage un semnal de alarmă n acest sens.

Postarea are rolul de a atrage atenția asupra faptului că nu se află ea în spatele acelor comentarii. Mai mult decât atât, le-a cerut tuturor celor care o cunosc să o contacteze dacă observă ceva nepotrivit. Moderatoarea, care relatează și din NFL, își dorește să nu-i mai fie folosite datele personale și să scape mai repede de acest coșmar.

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„Important – vă rog să citiți. Vreau să informez oamenii că cineva mi-a dat identitatea pe WhatsApp, trimite mesaje sportivilor de profil înalt, pretinzând că sunt eu. Are numele de utilizator setat pe numele meu și o poză cu mine. Acest lucru se întâmplă de câteva luni și se pare că crește în intensitate. Am raportat asta poliției și mi-au cerut să distribui aici pentru a-i face pe oameni conștienți, în special pe toți cei cu care am lucrat sau cu care am avut legătură în lumea fotbalului/ sportului. Dacă primești un mesaj de la cineva care pretinde că sunt eu… cel mai probabil nu sunt eu”, a notat Ellie Collins, la secțiunea Stories de pe contul personal de Instagram.

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Cine este prezentatoarea din Premier League

Dacă nu ai numărul meu personal și nu ești sigur, trimite-mi mesaj privat pe Instagram. Dacă primiți ceva suspect, vă rog să mi-l trimiteți direct ca să pot ține evidența. Mulțumesc”, a completat prezentatoarea, în mediul online. În altă ordine de idei, frumoasa blondină este apreciată pentru interviurile pe care le face. Vedeta din a stat de vorbă cu numeroase personalități, printre care se numără Bruno Fernandes, Frank Lampard și Alexis Mac Allister. De asemenea, l-a intervievat pe mijlocașul echipei Manchester United, Bruno Fernandes. Fundașul echipei Liverpool, Andy Robertson și fostul căpitan al echipei Chelsea, John Terry au fost, de asemenea, pe lista ei. Nu au lipsit nici Conor Gallagher și Cody Gakpo.

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Tânăra și-a construit un nume prin prisma reportajelor despre fotbal, precum și a conținutului de divertisment sportiv. Blondina s-a alăturat echipei IMG Media în 2021 în calitate de asistentă editorială. Nouă luni mai târziu primea rolul de prezentatoare. De atunci, cariera ei a evoluat destul de mult.

În ultima perioadă a trecut de la fotbal la NFL și golf, fiind prezentă și la diverse evenimente sportive. Prezentatoarea britanică a fost la turneul de la Wimbledon și la finala Ligii Campionilor UEFA din 2025. Mai mult decât atât, cunoscuta moderatoare face ravagii cu imaginile pe care le postează constant pe social media.

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În timpul desfășurării Euro U21, Ellie Collins a fost văzută ca un adevărat star, deși nu a jucat pe teren. Activitatea profesională și prezența pe rețelele sociale au ajutat-o să-și construiască un public mare în rândul pasionaților de sport. Spre exemplu, pe contul de Instagram este urmărită de aproape 60.000 de persoane.