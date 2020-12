Prezentatoarea Puterea Dragostei, Cristina Dorobanțu, periculos de slabă. Ce au observat toți la talia ei

Prezentatoarea Puterea dragostei, Cristina Mihaela Dorobanțu, a postat un filmuleț pe Instastory care i-a șocat pe fani. Abia acum mulți pot înțelege ce înseamnă să ai talie de viespe, căci vedeta Kanal D a ajuns să fie extrem de slabă.

Cristina Dorobanțu și-a făcut mai multe selfie-uri în oglindă într-o rochie neagră tip maletă, cu mâneci lungi, și a scos în evidență talia extrem de subțire pe care o are, care pe mulți i-ar îngrijora.

Se vede cu ochiul liber că prezentatoarea Puterea dragostei are grijă de fizicul ei, căci posteriorul și sânii nu au nicio legătură cu talia, aceștia fiind ceva mai proeminenți.

Prezentatoarea Puterea dragostei, Cristina Dorobanțu, extrem de slabă

Cu toate acestea, Cristina Dorobanțu pare să fi slăbit destul de mult de când se află la Istanbul, iar unii dintre fani cred că ar trebui să se oprească din slăbit căci arată foarte bine și se tem să nu își pună în pericol sănătatea în vreun fel.

Pe contul ei de Instagram, Cristina Dorobanțu este destul de activă și le împărtășește fanilor tot ceea ce face, iar într-un dintre clipulețele din calupul de story-uri a povestit o experiență extrem de frumoasă prin care a trecut recent.

Vedeta Kanal D, gest frumos

„Vreau să transmit repede ce am de transmis. Am cumpărat ieri un buchet de flori destul de drăguț, am și făcut poză cu el, pentru că trebuia să merg la o aniversare, mă rog… Ideea e că am rămas cu buchetul, iar eu trebuie să plec.

Nu i l-am trimis mamei și mă gândesc, de ce să se ofilească florile? Prin urmare, am zis așa. O să mă duc la Mega, pentru că am un Mega Image lângă bloc și am să-l ofer unei doamne de la casa de marcat sau, dacă nu este o doamnă acolo, să îl dau unui domn să meargă acasă să-l ducă soției. Tare, nu?”, a povestit Cristina Dorobanțu, după care a și postat un videoclip în care îi oferă florile unui bărbat căsătorit, iar acesta a acceptat să le ducă nevestei sale.

