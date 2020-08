Prezentatoarea Puterea Dragostei, în impas, în Istanbul. Cristina Dorobanțu a făcut anunțul în direct pe Instagram

Cristina Dorobanțu se află în Instanbul, Turcia, pentru filmările emisiunii Puterea Dragostei, show urmărit de sute de mii de oameni din România.

Vedeta își ține fanii la curent cu toate aparițiile sale, mai exact despre cum reușește să arate atât de bine, de unde își cumpără hainele sau bijuteriile.

Așadar, prezentatoarea emisiunii a dezvăluit că a rămas fără haine, iar magazinul de la care își cumpără de obicei rochii este închis și are nevoie de ținute pentru a apărea pe micul ecran impecabilă.

Cristina Dorobanțu, fără haine pentru emisiune

Tânăra moderatoare tv se află în impas, pentru că în fiecare zi trebuie să apară cu rochii noi și deosebite în fața publicului larg, motiv petru care, în weekend, a dat iama prin magazine, pentru a-și achiziționa rochii pentru show-ul de la Kanal D.

Cristina Dorobanțu a mărturisit că a rămas fără ținute,iar chestiunea trebuia rezolvată urgent. Într-un Insta Story pe Instagram, vedeta le-a povestit fanilor întâmplarea de care a avut parte.

„ Ce poți face într-o zi frumoasă de duminică în Istanbul? Shopping! Ca de fiecare dată. Am venit la mall, pentru că acele magazine unde obișnuiam eu să merg destul de des sunt închise. Dacă vă vine să credeți, am rămas fără haine. Nu pentru nu mai am haine, ci pentru că le am peste tot. Nu le-am luat cu mine din țară. ”, a mărturisit Cristina Dorobanțu, pe Instagram.

A plecat în Turcia după împacarea cu fostul logodnic

Viața amoroasă a vedetei a fost întortocheată în ultima vreme. S-a despărțit de logodnicul care urma să o ducă în fața altarului, iar apoi s-a cuplat cu George Lung, un afacerist din Cluj, însă relația a durat câteva luni. La plecarea în Turcia, pentru show-ul de la Kanal D, ea i-a mai dat o șansă omului de afaceri care i-a fost iubit mai bine de cinci ani.

Cristina Dorobanțu este noua prezentatoare a show-ului Puterea Dragostei, după ce Andreea Mantea i-a predat ștafeta după două sezoane la Kanal D. În trecut, vedeta a mai prezentat o rubrică fashion în emisiunea lui Teo Trandafir, co-prezentatoare în emisiunea Panorama, unde discuta despre concurentele Bravo, ai Stil, iar apoi a fost prezentatoare în emisiunea Îmi Place Dansul.

Cristina Dorobanțu a devenit celebră după participarea la Bravo ai Stil.