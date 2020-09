Prezentatoarea Puterea Dragostei, înșelată și hărțuită! Cristina Dorobanțu, reacție vehementă, după ce s-a despărțit de iubitul infidel

View this post on Instagram

Buna dimineata! Sa aveti o zi magica 🔮 ! De la 11:00 si 17:00 ne revedem la Puterea Dragostei ❤️ @kanaldromania @putereadragosteiro Va astept #putereadragostei #behappyforthismomentthismomentisyourlife #hellohappiness #love #smile😊

A post shared by Cristina-Mihaela Dorobanțu (@cristinamdorobantu) on Sep 7, 2020 at 11:27pm PDT