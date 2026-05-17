Prezentatoarea Republicii Moldova la Eurovision, în șoc când a văzut punctajul României la Eurovision: „Cum să spun românilor că le-am dat doar 3 puncte!?”

ADVERTISEMENT

În ediția din 2026 a concursului Eurovision, România a încheiat pe poziția a treia cu „Choke Me”, piesa Alexandrei Căpitănescu. Țara vecină, Bulgaria, a câștigat întrecerea muzicală desfășurată sâmbătă, 16 mai, la Viena, Austria. Ca de obicei, punctele primite au iscat uriașe controverse și discuții. A fost un veritabil șoc național în România când lumea a văzut câte puncte a primit Alexandra Căpitănescu de la juriul din Republica Moldova.

Ce mărturii face prezentatoarea Republicii Moldova la Eurovision după punctajul umilitor primit de piesa României

„Frații” din juriul de la Chișinău au acordat punctajul maxim Poloniei – 12. . De asemenea, Ucraina nu s-a regăsit în lista țărilor punctate. Într-un clip video postat pe , Rita, cea care a prezentat punctajul juriului de peste Prut, și-a făcut un fel de „mea culpa” pentru această situație, deși nu are nicio implicare în situație.

ADVERTISEMENT

„E ora 3:17 minute dimineața și nu pot să îmi revin. Încă tremur. Am sentimente mixte, o parte din mine plânge de bucurie, pentru că de mic copil visam să prezint punctajul Moldovei la Eurovision, și asta s-a întâmplat, iar copilul din mine e foarte fericit… Dar o altă parte din mine e devastată. Ați văzut ce punctaj a trebuit să prezint astăzi. Să fie clar, aparent foarte multă lume nu știe. Omul care prezintă punctajul nu e parte de juriu, e doar un prezentator invitat să citească punctajul”, spune prezentatoarea.

Cât de șocată a fost prezentatoarea Republicii Moldova la Eurovision: „Glumiți? Asta trebuie să citesc?”

În mărturia ei din online, Rita a admis că a fost șocată în momentul în care a văzut lista pe care urma să o citească în direct. Ea dezvăluie că uluirea a fost atât de mare încât, în primă fază ar fi vrut să refuze prezentarea punctajului. „Eu când am primit rezultatul și am văzut punctele alea, România 3 puncte… Am avut o reacție de șoc. Am zis: ‘Glumiți!? Eu asta trebuie să citesc?’. Vreo câteva minute m-am retras, știam că intru live într-o jumătate de oră, l-am sunat de domnul director de la Tele Radio Moldova și i-am zis că refuz să prezint asta! Eu refuz!”

ADVERTISEMENT

Totodată, prezentatoarea a precizat că i-a plăcut enorm piesa Alexandrei Căpitănescu. Spune că, personal, ar fi acordat punctajul maxim României. „Eu am audiență de 1,6 milioane de oameni din România, cum mă uit eu în fața camerei și spun că România are 3 puncte, mai ales într-un an când România are o piesă atât de frumoasă. Nu puteți face asta! E oribil să simți asta. Vrei să ieși în fața camerei să citești punctajul, dar pe de altă parte, am ajuns în situația… Ce fac acum!?”, adaugă aceasta.

ADVERTISEMENT

Cum și-a luat revanșa publicul din Republica Moldova față de România: 12 puncte pentru Alexandra Căpitănescu

Prezentatoarea de la Chișinău mai spune în postarea sa că votul juriului nu a coincis cu opinia publicului din țara vecină. Oamenii simpli de peste Prut : 12 puncte. „Televotul din partea Republicii Moldova a oferit României 12 puncte, deci votul juriului nu este egal cu cel al oamenilor din întreaga țară care au votat”, a adăugat aceasta

ADVERTISEMENT

„Ce ați fi făcut în situația mea, când știi că trebuie să prezinți niște puncte cu care nu rezonezi, dar asta e decizia juriului. Cele 12 puncte ale mele se duc la România. Eu sunt de acord că acest concurs nu trebuie să fie politic, să îți susții vecinii, dar nu în așa an când piesa e atât de bună. Și apropo, la votul publicului din partea Republicii Moldova, România a primit 12 puncte”, a mai declarat Rita, cea care a prezentat punctele juriului din Republica Moldova la Eurovision.