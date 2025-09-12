Prezentatoarea TV care întoarce toate privirile la 34 de ani l-a lăsat cu gura căscată până și pe soțul ei. ”Atât de frumoasă”

Rețelele de socializare abundă de imagini inedite cu prezentatoarea TV care la 34 de ani. Superba vedetă l-a lăsat cu gura căscată până și pe soțul ei. E considerată una dintre cele mai frumoase.

Cine e prezentatoarea ce întoarce toate privirile la 34 de ani

O personalitate cunoscută în Italia, Diletta Leotta este o moderatoare TV care știe cum să fie în centrul atenției. Jurnalista în vârstă de 34 de ani este celebră pentru cariera sa, dar și pentru relația amoroasă cu Loris Karius.

Blondina i-a dat pe spate pe cei care o urmăresc în spațiul virtual, dar și pe partenerul de viață. Fotbalistul german este mândru de soția sa, care este o femeie atrăgătoare care știe să se pună în valoare în orice ipostază.

Recent, a publicat o serie de fotografii în care internauții au complimentat-o pentru felul în care arată. Prezentatoarea TV întoarce toate privirile, indiferent că apare pe micile ecrane sau este într-o vacanță cu familia sa.

„Atât de frumoasă”, este unul dintre comentariile primite de Diletta Leotta, pe contul de . „Ne-ai transmis și nouă aceleași emoții”, a notat o altă persoană în spațiul virtual, unde are o comunitate foarte mare.

Cum se menține în formă Diletta Leotta

De-a lungul timpului s-a vehiculat că are mai multe operații estetice, însă Diletta Leotta a evitat acest subiect de fiecare dată. Cu toate acestea, se presupune că are o intervenție la nivelul nasului și alta la buze, unde și-a pus acid hialuronic.

De asemenea, se pare că a recurs la o augmentare mamară, bustul său fiind extrem de generos. Se menține în formă datorită sportului și a unei diete echilibrate. La 34 de ani se axează doar pe alimente proaspete și bogate în nutrienți.

Consumă constant fructe și legume, mai ales în smoothie-uri. Principalele surse de proteine provin din carnea slabă și din pește. Diletta Leotta susține că preferă să mănânce câte puțin din toate, fără a face excese.

Dulciurile sunt „plăceri ocazionale”. Hidratarea este esențială pentru prezentatoarea din Italia. Mai mult, soția lui Loris Karius are un program riguros de somn pentru a putea face față programului din televiziune.

Diletta Leotta, imagini din ultimele zile de vară

„Pa pa vară, ne-ai oferit cele mai frumoase amintiri”, a scris Diletta Leotta , în dreptul unor imagini din timpul vacanței petrecute pe malul unui lac celebru din Elveția. a fost cazată la un hotel de lux.

Soția lui Loris Karius i-a lăsat pe toți cu gura căscată datorită postării în care apare în mai multe ipostaze neașteptate. În una dintre poze se observă că petrece timp ce calitate alături de fiica sa și a fotbalistului german.

Cele două se bucură de apa dintr-o piscină impresionantă. În altă imagine vedeta este mai îndrăzneață, apărând în cadă acoperită doar de baloane de săpun. Ulterior, și-a arătat silueta de vis cu un selfie în oglindă lângă o saună, în spate având fundalul unei păduri.

În plus, moderatoarea s-a fotografiat în dreptul unei ferestre, în costum de baie. În aceeași ținută a fost imortalizată și în piscină, cel mai probabil contemplând priveliștea pe care o vedea de la înălțimea respectivă.

Diletta Leotta, îndrăgostită de Sicilia

Diletta Leotta este născută în Italia, țară pe care o adoră. Prezentatoarea petrece foarte multe vacanțe în locuri speciale, declarându-se complet îndrăgostită de o destinație care este la mare căutare și în rândul românilor.

Iubește insula Sicila, unde de fiecare dată merge cu mare plăcere. În luna august a petrecut momente de vis în această locație, subliniind că se simte ca acasă. Mereu adună amintiri speciale alături de persoanele dragi.

„O vară frumoasă, învăluită în dragoste, familie și prietenie. Această insulă este mai mult decât un loc pentru mine. Rădăcinile, amintirile și magia ei mă fac mereu să mă simt ca acasă.

De fiecare dată când plec las o bucată din inima mea aici… și port cu mine amintiri care vor dăinui pentru totdeauna”, a scris Diletta Leotta, pe rețelele de socializare, în urmă cu ceva vreme.