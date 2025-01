Prezentatoarea tv de la Antena 1, la un pas să renunțe la televiziune. Ce i-ar fi făcut șeful ei: „A doua zi nu a vrut să vorbească”

Cunoscuta prezentatoare despre care vorbim, este Camelia Bălțoi de la pupitrul știrilor sportive de la Antena 1. Vedeta trustului Intact a fost pe punctul de a se retrage din televiziune după ce, situațiile în care a fost pusă, nu i-au fost pe plac. Ce au spus șefii când le-a comunicat decizia luată?

Camelia Bălțoi, la un pas să renunțe la televiziune. Ce i-ar fi făcut șeful ei?

Camelia Bălțoi, prezentatoarea știrilor sportive de la Antena 1, povestește cum și-a început viața în televiziune. În ultimul an de facultate se pregătea pentru Magistratură, însă și-a depus cv-ul la 10 televiziuni. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, vedeta de la Observator rememorează experiența primului direct, când frigul din platou aproape că a lăsat-o mută. Recunoaște, de asemenea, că, din cauza răutăților sau a invidiilor și-a dori, la un moment dat, să renunțe, dar a fost oprită. Ce i-au spus șefii să o întoarcă din drum?

Nu ți-ai depus CV-ul la o televiziune sau două, ci la 10. Mai ții minte la ce te gândeai atunci?

– Camelia Bălțoi, de la Antena 1: Eram în ultimul an de facultate, mă pregăteam de Magistratură, însă inima îmi bătea tot pentru televiziune. Nu am vrut să am regrete. Era ultima mea încercare de a lucra în televiziune înainte de a-mi părăsi pasiunea. Pentru că nu aveam pe nimeni în București, mi-am zis să încerc ”ca la americani”: am un vis, hai să depun CV-ul, poate o să fiu aleasă.

Prezentatoare tv de la Antena 1: „Îmi amintesc frigul din platou, luminile puternice din fața mea”

Și ai fost aleasă de Digi. Cum a fost la primul direct, ți-a ieșit din prima tot?

– Îmi amintesc frigul din platou, luminile puternice din fața mea și pupitrul înalt, alb și lucios. Era dimineața, ora 10:00. E incredibil cum s-a păstrat amintirea acelor momente! Pe numărătoarea inversă, în acele secunde de dinaintea live-ului, îmi spuneam multe în gând. Că este momentul meu, că am muncit pentru tot, că mi s-a împlinit visul și că trebuie să fiu profesionistă.

Mi-am ridicat privirea, s-a aprins becul de la camera 1 și… am zâmbit. Prima știre a fost despre Arena Națională, despre care spuneam că e un stadion de cinci stele. Un început de jurnal cu mesaj foarte frumos. Da, a fost perfect.

Cum era Camelia la 16 ani și cum e azi, la 35? Ce ai câștigat și ce ai pierdut în toți acești ani?

– La 16 ani mă întrebam cum e într-un platou de televiziune. Ce o să fac cu viața mea, unde o să trăiesc, cu cine o să mă căsătoresc, dacă o să am copii. La 35 de ani, am reușit să răspund la 30% dintre întrebările alea. Poate că, la 55 de ani, o să am răspunsurile și la cele 70% rămase.

Dacă aș putea da timpul înapoi, i-aș spune acelei Camelii că va trece prin tot felul de încercări, dar că le va face față. Va călători mult și în locuri care o vor surprinde, că va cunoaște tot felul de oameni și că va învăța de la ei mult. I-aș spune să aibă încredere, viața doar își urmează cursul. La capitolul câștiguri, clar, e profesia mea, iar la capitolul pierderi, o viață personală atipică, care se învârte în jurul profesiei.

Care a fost cel mai nefericit moment din viața prezentatoarei de la Observator?

Care a fost cel mai bun moment al tău, profesional vorbind? Dar cel mai nefericit?

– Acum trăiesc cel mai bun moment al carierei mele. Lucrez într-o redacție care îmi dă mereu șanse să fac lucruri mari, investește în mine, are încredere în mine. O să le fiu toată viața , că m-au luat alături de ei, sub aripa lor.

Referitor la cel mai nefericit moment al carierei, îmi amintesc ziua în care a murit bunica mea. A doua zi, eram la știri și zâmbeam. Vă imaginați ce era în sufletul meu?

Ești o femeie frumoasă. Lucrul ăsta te-a ajutat sau te-a și încurcat uneori?

– Mă ajută, de exemplu, la magazin, când personalul mă servește imediat. Știu să vorbesc frumos și să zâmbesc, dar, la serviciu, frumusețea nu e suficientă. Într-un cadru în care există multă competiție, ai nevoie de inteligență. Vorbim de nivelul de top. Frumusețea e pentru începători.

Prezentatoare tv de la Antena 1: „I-am reproșat mamei că nu m-a învățat să fiu tupeistă”

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ”urcat” la cap?

– Nici măcar o dată. A avut grijă mama să mă țină cu picioarele pe pământ. Poate că nu a făcut bine, pentru că prea multă modestie nu ajută în ziua de azi. Am avut momente când i-am reproșat mamei că nu m-a învățat să fiu tupeistă.

Ai avut vreodată un moment când, din varii motive, ai vrut să renunți?

– Da. Iar șeful meu mi-a spus că ”vorbim mâine”. A doua zi nu a vrut să vorbească cu mine. În a treia zi, mi-a trecut.

Pe ce s-au dus banii vedetei de la Antena 1: „Am îmbătrânit”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

– Primii bani au venit din salariul de la televiziunea locală la care am lucrat în Drobeta-Turnu Severin. I-am cheltuit pe un bilet de excursie în Grecia, cu școala.

Al doilea salariu a fost cel de la televiziunea la care am lucrat prima oară în București. Mi-am luat un ceas, să mă ajute cu secundele la jurnale. Al treilea salariu important, , a mers pe facturi. Am îmbătrânit.

Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

– Acum câteva luni, aș fi zis că aș fi avut la ce să renunț. Azi, însă, mă bucur că am trecut prin anumite experiențe, pentru că am învățat mult. Mai degrabă, aș schimba abordarea, însă lecțiile îmi erau scrise, trebuiau învățate.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

– Conduc foarte bine. Bărbații mă laudă, nu zic eu asta.