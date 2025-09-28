Prezentatoarea TV din cauza căreia Gabriel Torje și Ciprian Marica nu-și mai vorbesc de 10 ani. Ce s-a întâmplat, de fapt

Gabriel Torje și Ciprian Marica sunt doi dintre cei mai cunoscuți fotbaliști români. Iată care este prezentatoarea TV din cauza căreia sportivii nu-și mai vorbesc de 10 ani. Ce s-a întâmplat, de fapt, în urmă cu un deceniu.

Din cauza cărei prezentatoare Gabriel Torje și Ciprian Marica nu-și mai vorbesc

Una dintre cele mai apreciate moderatoare TV a fost în centrul unei dispute care nu ”s-a vindecat” nici acum. Frumoasa știristă de la Pro TV, aflată la cârma rubricii meteo a dus la ruptura dintre Gabriel Torje și Ciprian Marica.

Mai exact, este vorba de Iulia Pârlea care a format s-a iubit cu , în vârstă de 35 de ani. Cei doi au fost un cuplu vreme de 2 ani și chiar aveau planuri de căsătorie.

După ce a fost cerută de soție, vedeta și-a dat demisia de la Digi24 pentru a pleca în Spania împreună cu jucătorul de fotbal, care la momentul respectiv evolua la Espanyol. Din păcate, lucrurile au început să se destrame și au luat decizia să o ia pe drumuri separate.

Separarea dintre Iulia Pârlea și Gabriel Torje s-a produs în anul 2013. La doi ani distanță de la despărțirea definitivă Ciprian Marica a încercat o apropiere de celebra prezentatoare TV când ambii sportivi evoluau la clubul turc Konyaspor.

La momentul respectiv, fostul iubit al moderatoarei de la Pro TV, Gabriel Torje, nu a văzut cu ochi buni această relație care se înfiripa. Acesta a fost motivul pentru care fotbaliștii nu și-au mai vorbit în ultimii 10 ani.

Dezvăluirea a fost făcută recent de sportivul care s-a retras din activitate și care a jucat o perioadă extrem de lungă pe postul de atacant.

Ciprian Marica, dezvăluiri despre cearta cu Gabriel Torje

Ciprian Marica a subliniat faptul că nu a avut nicio ceartă cu Gabriel Torje. Fostul fotbalist a ținut să mai adauge că supărarea jucătorului este una care nu se justifică pentru că nu mai era de mult într-o relație cu Iulia Pârlea.

„Nu am avut un conflict cu nimeni și cu care să nu vorbesc astăzi, dintre toți oamenii pe care îi cunosc, să nu pot să dau un telefon sau să vorbesc cu el sau să îl privesc în ochi, nu există.

Foștii mei antrenori, foștii mei conducători, colegi, chiar adversari, nu am pe unu despre care să spun că nu vorbesc, că nu știu ce, nu! A, ba da, mint! Mi-am adus aminte acum, este Gabi Torje.

Este supărat pe mine și nu vorbește cu mine. Era supărat pe mine, nu știu dacă mai este. Nu am mai vorbit de atunci. Dacă ar fi din partea mea, nu am nici o supărare și chiar cred că supărarea lui era nejustificată.

Era supărat că avusese el o gagică, acum 100 de ani, și am vorbit eu cu ea. Rămăsese supărat, cu toate că el nu era cu ea, nu avea nici o treabă cu ea, doar că a rămas supărat de atunci.

«Bă, că mi-ai luat gagica», «Dar stai, mă, că nu mai ești cu ea de ani», «Păi, da, dar a fost a mea». Și s-a supărat. Nu ne-am mai vorbit de atunci, nu ne-am mai văzut deloc, nu s-a nimerit.

Nu a jucat la Farul, când eu eram acționar. Nu (n.r.: nu s-au întâlnit atunci), dar repet, nu am avut nimic contra lui, Doamne ferește!”, a dezvăluit Ciprian Marica, în .

Cine este Iulia Pârlea

Iulia Pârlea are o carieră de succes în televiziunea din România. Frumoasa , originară din orașul Constanța, a debutat în media la 22 de ani, inițial ca model. S-a născut pe 8 octombrie.

A urmat cursurile Facultății de Drept, unde a dobândit o bază solidă. Ulterior, și-a descoperit pasiunea pentru comunicare și s-a înscris la Facultatea de Jurnalism. Această decizie i-a deschis multe uși în următorii ani.

De-a lungul timpului a lucrat la Digi24, Telekom Sport, Smart FM si Aleph News. În anul 2022 s-a alăturat echipei de la Pro TV, fiind una dintre cele mai frumoase știriste care apar pe micile ecrane în prezent.

Preferă să se concentreze pe domeniul profesional, după ce a avut mai multe relații amoroase care au eșuat. Consideră că toate au fost serioase, Iulia Pârlea iubindu-se în trecut și cu Alex Pițurcă, fostul iubit al Cristinei Ich.

Ce părere are Iulia Pârlea despre fostul iubit, Alex Pițurcă

Povestea de dragoste dintre vedetă și Alex Pițurcă a durat 3 ani, însă moderatoarea a suferit enorm după separare. Știrista a lăsat în urmă legătura amoroasă cu fiul fostului fotbalist Victor Pițurcă pe care îl descrie ca pe o persoană „neasumată”.

„Neasumat, are vicii și e imatur. Noi am fost împreună aproape 3 ani. Atunci am suferit, dar mi-a trecut între timp, m-am vindecat. S-a acoperit rana, s-a închis.

Toate relațiile mele au fost serioase”, a declarat în urmă cu ceva vreme frumoasa vedetă despre relația cu Alex Pițurcă, în cadrul emisiunii La Măruță, conform . Iulia Pârlea a format un cuplu și cu regizorul Iulian Moga, timp de 5 ani.

Cum se menține în formă Iulia Pârlea

Iulia Pârlea are o siluetă de invidiat, cu toate că nu este adepta sportului și a mișcării. Recunoaște că nu ține diete restrictive, dar este foarte atentă la alimentele pe care le consumă, mai ales odată cu înaintarea în vârstă.

Fosta iubită a lui Gabriel Torje a mărturisit că nu consumă carne foarte des. În plus, încearcă să țină post în zilele de miercuri și vineri, însă fără a renunța la preparatele care au în compoziția lor brânză sau lapte.

De asemenea, abordează lucrurile lejer fără să se streseze de teama kilogramelor în plus. Cunoscuta prezentatoare nu renunță la micile plăceri culinare, bucurându-se din plin de felurile de mâncare preferate.

„Sincer, mă ajută foarte mult gena, plus că de vreo 8 ani țin post miercurea și vinerea. Nu e post negru, pur și simplu nu mănânc tot ce provine de la animal. Mie de fel nu prea îmi place carnea.

Numai miercurea și vinerea țin post, că în rest mai mănânc brânză, ouă. Nu sunt vegetariană, mănânc pește, dar carnea nu mi-a plăcut de când mă știu. Adică nu pot să zic că sunt leșinată să mănânc carne.

Dacă îmi cere organismul, mănânc, dacă nu, nu. Eu dacă aș putea aș mânca numai cartofi prăjiți cu cartofi prăjiți și garnitură de cartofi prăjiți și salată de cartofi prăjiți.

Nu i-am scos din alimentație, dar încerc să mănânc mai puțin”, a declarat iulia Pârlea, pentru revista .