Prezentator Kanal D, infectat cu noul coronavirus. Ce a anunțat Dan Cruceru, după ce a ajuns la spital

Prezentatorul Dan Cruceru și-a anunțat fanii că are coronavirus. Vedeta celor de la Kanal D a făcut primele declarații, după ce și-a aflat diagnosticul.

Dan Crucerul a ajuns pe patul de spital, de unde a făcut un anunț important. Acesta a detaliat modul în care s-a îmbolnăvit. Din fericire, starea lui generală este una bună în momentul actual, chiar dacă a fost nevoit să rămână sub supravegherea cadrelor medicale.

Vedeta celor de la Kanal D s-a infectat cu COVID-19. Dan Cruceru le-a transmis fanilor că suferă din pricina acestei probleme medicale prin intermediul unei postări pe blogul personal.

Prezentatorul Dan Cruceru de la Kanal D are coronavirus. Ce a anunțat când a ajuns la spital

Mulți au fost uimiți de veștile legate de cazul lui, mai ales la văzul unei imagini cu prezentatorul conectat la aparate, pe patul de spital. Acesta a explicat ce i se întâmplă, dar și cum a ajuns într-o asemenea situație.

În momentul actual, Dan Cruceru, prezentatorul de la Survivor România, a transmis că s-a vindecat de coronavirus și le-a povestit totul fanilor săi printr-o postare lungă. Aproape toate rudele sale s-au infectat cu noul virus și au fost nevoite să petreacă zece zile internate în spital.

Mai mult, prezentatorul a mai susținut că a mers să doneze plasmă, odată ce a fost declarat vindecat, pentru a putea salva și alte vieți.

“Da, am avut COVID. Iar acum simt că pot să vorbesc despre asta pentru că are legătură cu ceva mai mult decât o experiență strict personală. Are legătură cu salvarea altor vieți. Am avut virusul, cu simptome ca la carte. Și aproape toată familia mea a trecut prin această boală. Am fost internați timp de zece zile în spital. Totul în urmă cu mai bine de o lună. Ne-a fost rău, dar acum suntem cu toții foarte bine.”, și-a început Dan Cruceru postarea de pe blog.

Din câte se pare, Dan Cruceru s-a infectat cu noul virus când a fost plecat pentru filmări în afara țării, în Republica Dominicană. Prezentatorul Kanal D a mers să doneze plasmă după ce s-a vindecat și a mărturisit că a avut foarte mari temeri legat de acest aspect.

“Astăzi am fost și am donat plasmă. Temerile mele au fost complet nejustificate. Donatorii de plasmă sunt tratați ca niște eroi. Nu stai deloc la coadă, iar medicii și asistentele te primesc cu mare drag. Se bucură sincer că vii să ajuți, am simțit simpatia lor tot timpul. Procedura în sine de donare de sânge, transformarea lui în plasmă și reintroducerea în corp, durează aproximativ o oră. Înainte trebuie să completezi cateva formulare și să mai treci câteva teste. În total, petreci două ore ca să salvezi un om”, a mai susținut Dan Cruceru.

