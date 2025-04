Prezentatorul I Like IT, Marian Andrei, își amintește cum repara dispozitivele electronice în schimbul unor dulciuri. Ce gadget i-a schimbat viața

Prezentatorul de la I Like IT, Marian Andrei, este pasionat de tehnologie încă din copilărie când repara calculatoarele și telefoanele vecinilor și primea, la schimb, o ciocolată sau o sticlă cu suc.

Marian Andrei a vorbit, în interviul exclusiv pentru FANATIK, ce gadgeturi sunt practice și care sunt cele de care el nu se desparte. Prezentatorul Pro TV recunoaște că se gândește constant și la faptul că îi este teamă să nu-și „piardă” copilul în fața unei tablete, spre exemplu.

Marian Andrei, prezentatorul de la I Like IT: „Dacă mă gândesc la gadgeturile care chiar mi-au schimbat viața, aș zice robotul de aspirat. Acum 10-15 ani părea SF”

Cum a început pasiunea ta pentru tehnologie și ce te-a determinat să te alături echipei I Like IT?

Ca orice copil născut în anii ’90, ajungi să iubești butoanele, ecranele și, evident, mașinile. Eu eram acel copil care repara telefoanele musafirilor și depana calculatoarele vecinilor pentru niște ciocolată și o sticlă cu suc. Ador să povestesc despre ce-mi place și nu mă poți opri decât dacă ești producătorul meu și îmi zici în cască: „Vezi că ai depășit timpul!”. Natural, am ajuns în televiziune, ca jurnalist, unde vorbesc și astăzi cu aceeași pasiune despre tot ceea ce e cool.

Am început ca reporter la o televiziune de știri, în 2011, iar în 2012 m-am mutat la Știrile PRO TV. Pentru I Like IT, am început în 2013, atunci când am avut prima ediție de weekend.

Ai testat sute de gadgeturi de-a lungul timpului. Care este dispozitivul care te-a impresionat cel mai mult și de ce?

E ca și cum m-ai întreba care copil îmi place cel mai mult — imposibil de ales. Dar Acum 10-15 ani părea SF. Azi îl programez din telefon și face treaba în timp ce eu beau cafeaua.

„Prima dată când am încercat un joc cu ele, creierul meu era sigur că suntem atacați de zombies”

La polul opus, sunt gadgeturile care nu sunt neapărat utile, dar care te lasă cu gura căscată — căștile de realitate virtuală, de exemplu. Prima dată când am încercat un joc cu ele, creierul meu era sigur că suntem atacați de zombies.

Și nu pot să nu menționez tehnologiile de încărcare rapidă — ideea că în 5 minute îți poți încărca telefonul pentru o zi întreagă… e ceva ce, dacă îmi spuneai acum un deceniu, ziceam că e doar în filme.

Care crezi că este cea mai importantă inovație tehnologică a ultimului deceniu?

Cred că cele mai importante inovații nu sunt neapărat cele care se văd. Mă uit cu fascinație la domeniul medical, pentru că aici au avut loc, poate, cele mai mari salturi. Astăzi putem obține rapid rezultate pentru analize complexe, iar un RMN poate fi interpretat în doar două zile, datorită Inteligenței Artificiale. Vorbim despre tratamente personalizate, despre roboți chirurgicali — lucruri care până nu demult păreau imposibile.

Putem privi și spre AI-ul conversațional, cum sunt ChatGPT, Gemini sau Claude. Din păcate, termenul „inteligență artificială” este folosit excesiv și, în multe cazuri, nu reprezintă altceva decât o mișcare de marketing. În realitate, puțini oameni chiar au nevoie, zi de zi, de un „agent deștept” care să le organizeze viața.

Marian Andrei: „În spatele fiecărei ediții I Like IT sunt multe ore de pregătire, documentare și discuții cu experți”

Care a fost cel mai dificil moment pe care l-ai avut în emisiune, fie din punct de vedere tehnic, fie ca provocare jurnalistică?

Sunt multe situații. Tehnic, pentru că 99% dintre edițiile I LikeI T sunt live, se poate întâmpla ca ceva să nu funcționeze cum trebuie. Murphy. Un telefon care se deconectează de la ecranul din spatele meu, un invitat care întârzie sau roboți care nu funcționează exact atunci când ar trebui.

Sunt multe astfel de momente, dar încerc să le gestionez cât mai bine și mereu cu zâmbetul pe buze. Asta-i meseria.

Jurnalistic, au fost câteva situații cu evenimente în desfășurare — de exemplu, atunci când mai multe site-uri ale autorităților au fost atacate prin DDoS. Au fost aproape 12 minute în direct în care am explicat în detaliu atacul. Am intuit bine că era vorba de trafic fals care bloca serverele.

Cum reușești să explici concepte tehnologice complexe astfel încât să fie pe înțelesul tuturor?

Asta înseamnă munca de jurnalist. Dacă nu aș ști să explic simplu ce face o tehnologie, înseamnă că nici eu nu o înțeleg prea bine. În spatele fiecărei ediții I Like IT sunt multe ore de pregătire, documentare și discuții cu experți, ca să pot înțelege cât mai clar ce face X sau Y.

În ce direcție crezi că se îndreaptă inteligența artificială și cum va influența viața de zi cu zi?

Cred că ne îndreptăm spre un viitor în care fiecare dintre noi va avea un asistent AI personalizat, antrenat cu obiceiurile și preferințele noastre — un fel de combinație între secretar, motor de căutare și prieten care te cunoaște mai bine decât te cunoști tu. Îți va organiza ziua, îți va răspunde la e-mailuri, îți va sugera ce să mănânci sau ce cadou să cumperi, fără să fie nevoie să ceri ceva.

„Algoritmii rețelelor de socializare ne-au reprogramat mintea. Nu mai știm ce înseamnă răbdarea”

În domenii ca medicina, IT, finanțe sau asigurări, AI-ul deja lucrează discret în spate și face diferența: de la diagnosticare mai rapidă, la detectarea fraudelor sau analiză de date.

Dar… e important să facem diferența între hype și realitate. Se vorbește mult despre AI, dar în multe cazuri e doar un cuvânt la modă folosit în marketing. În viața de zi cu zi, puțini oameni chiar au nevoie de un „agent deștept” permanent. Deocamdată.

Gadgeturile smart au devenit omniprezente în viața noastră. Crezi că există riscuri asociate cu această hiperconectivitate?

Problema nu este hiperconectivitatea. Hiperconectivitatea este o alegere. Distrugerea creierului — mai puțin. Algoritmii rețelelor de socializare ne-au reprogramat mintea. Nu mai știm ce înseamnă răbdarea, nu mai știm să ne plictisim.

Marian Andrei: „E un pericol serios despre care se vorbește foarte puțin. Și e ceva la care mă gândesc constant, mai ales că și eu am un copil”

Și dacă noi, adulții, am mai prins momentele în care cel mai interesant lucru era să citești, cei mici sunt prinși între TikTok și YouTube. Nu știu să se plictisească, nu știu să se țină ocupați altfel decât cu tableta. E un pericol serios despre care se vorbește foarte puțin.

Și e ceva la care mă gândesc constant, mai ales că și eu am un copil și știu cât de ușor l-aș putea „pierde” în fața unei tablete.

Dacă ai putea inventa un gadget care să îți facă viața mai ușoară, ce ar face acesta?

Mașina de spălat vase? Ah, s-a dat. Un robot care știe să gătească. Să-i spui doar ce vrei, el să se ocupe de comandat ingredientele și să gătească zilnic, singur, doar lucruri sănătoase.

Care este aplicația fără de care nu ai putea trăi?

Reddit. E un soi de forum foarte mare, cu multe subiecte interesante. Mă ajută să rămân actualizat cu știrile care contează, pot pierde timpul printre oameni cu pasiuni comune.

Ce gadget folosești zilnic și nu ai renunța la el pentru nimic în lume?

. Ca jurnalist, e cel mai spectaculos gadget, pentru că îl poți folosi pentru scris, fotografiat, filmat. Vorbești cu cei dragi, te ajută să nu te rătăcești, îl folosești ca să asculți muzică sau să te uiți la serialele preferate. Ba chiar și pentru jocuri, dacă ai puțin timp.