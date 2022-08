Prezentatorul Survivor, Daniel Pavel, confesiuni în premieră despre fiul său: „Își dorește să nu fie în lumina reflectoarelor”

Daniel Pavel a reușit anul acesta să-și mulțumească toată familia și să petreacă o vacanță cu fiecare în parte. Cu toate acestea, prezentatorul show-ului de supraviețuire Survivor spune că el a fost oarecum, în vacanță și în Dominicană, la filmări la celebrul show de la Pro TV.

Daniel Pavel: “Am reușit cu fiecare să petrec zile frumoase”

A făcut radio și a fost ofițer în Marina Comercială din Constanța. Cinci ani a lucrat ca manager media la Viena, la un post care emitea în România. De doi ani prezintă Survivor și este în proces de reacomodare în România. Spune că va avea mereu un picior și la Viena. A fost căsătorit și are un fiu de 17 ani, care studiază tot în Capitala Austriei. A divorțat de mama acestuia, iar acum

Într-un interviu pentru FANATIK, Daniel Pavel vorbește despre fiul său, dar și despre Survivor, show-ul de la Pro TV.

Ai muncit foarte mult anul acesta. Ai apucat să mergi într-o vacanță?

Ecuația vieții mele în ultimii doi ani cel puțin, înseamnă ianuarie și iunie… Anul trecut a fost iulie, acum, Slavă Domnului, a fost până la începutul lunii iunie, un show extrem de intens, plin de adrenalină, pe care îl livrăm acasă, Survivor. Anul ăsta, am apucat, Slavă Domnului, să am o vacanță de vară, deși eram într-o vară din ianuarie, și cu… tata.

Pe tata îl mai am, cu fratele, sora, nepoții, cu iubita mea, cu Ana Maria Pop, și cu băiatul meu și mămica lui. Adică pe toți pe categorii, am reușit cu fiecare să petrec zile frumoase, deci vreau să spun iată-mă, la final de august, fac trei luni de vacanță.

Pe 25 august, dimineață,la prima oră, am fost la Viena cu mașina, să îl duc pe băiat la școală. El acolo studiază, pentru că eu am lucrat cinci ani ca manager de media, înainte de Survivor. Am condus acolo un radio care emitea în România. Și îl am pe băiat acolo, la școală, cu mămica lui. Deci, practic, sunt într-o călătorie. Cât pot, încă.

Daniel Pavel: “O mare provocare”

Și cum a fost trecerea aceasta de la radio la televiziune. E o provocare pentru tine?

O mare provocare a fost. Imaginea e cumva mai de ajutor, pentru că nu întrebuințezi tu alte mijloace ale muncii de radio sau pixul, scriitura, când creezi imagini, e într-adevăr, o provocare.

Însă, Survivor este de departe cel mai puternic format internațional, pe outdoor, în afară, dar și Sunt celebru, scoate-mă de aici, dar provocarea aceasta eu am întâlnit-o pe terenul ofițerului de marină, care am fost în trecut-am fost ofițer de marină comercială- și celui care e pasionat de munte, de mare, de drumeții. Și, pasionat de istorie.

Pe astea le-am unit, într-o rațiune de story daily. Zic eu că reușim cu fiecare ediție să-i ținem pe oameni aproape. Deci, provocare ,pe care am acceptat-o cu drag, și cred că o trăiesc în fiecare clipă.

Daniel Pavel: “Radioul m-a atras întotdeauna”

Ți-ai dorit să faci televiziune sau a fost o întâmplare? Sau ambele?

Da și da. Încă de când eram în centrul de pregătire de la marină, la Marina Comercială din Constanța, am făcut radio și televiziune pentru că erau acolo… veniseră după 1990 cu ajutoarele, cum se spunea atunci, și am avut ocazia asta să mă dezvolt. Eram în dezvoltare personală.

Radioul m-a atras întotdeauna, să-mi folosesc vocea, până la televiziune a fost doar un pas, așa că da, mi-am dorit. Dar a fost tranziția de la radio la tv, a fost și un moment bun, din punct de vedere astral. Se căuta atunci un prezentator pentru un show, nu se știa care, a fost Survivor și a fost să rămân aici.

Daniel Pavel: “Mă măgulește și mă onorează”

Cum reacționează oamenii când te văd pe stradă? Cum

Să știi că încă, e un val de simpatie care mă măgulește și mă onorează. Această metasintagma Domnul Dan, care s-a născut în trecut și care s-a perpetuat cu noul sezon… De la o poză împreună, până la discuții despre show, dar și despre viață. Că supraviețuirea în sine, te duce în zona asta. E o junglă urbană, o junglă a relațiilor și sunt un tip care și își ia timpul ăsta, să discute și reacția este la superlativ.

Fiul tău ce spune ? Ce spune familia despre asta?

Antonio Constantin, cum îl cheamă, fiind la Viena nu e foarte conectat la fenomenul românesc, decât când este aici.

Daniel Pavel: “Nu mă culc pe o ureche”

Și, am încercat, mai ales în vacanța precedentă din care doar ce ne-am întors 18 zile, Albania, Grecia, Nordul Greciei… El e dintr-o comunitate de aromâni după mamă. Am încercat să nu îl privez de statul împreună, cu postări, cu oameni care mă opreau pe stradă. Deci, nu am pierdut timpul, dar sunt convins că e atent la ce înseamnă și cum traduc celebritatea.

El e foarte atent și încerc să fiu un model bun pentru fiul meu. Adică nu mă culc pe o ureche. E o muncă, în primul rând al unei echipe uriașe de profesioniști, ca număr, calitativ și cantitativ. Și în același timp, este o responsabilitate socială foarte mare de la acest, cum spui, ce spui și asta a văzut și face bine informarea lui ca individ.

Fiul tău ce ar vrea să facă?

Nu știe. Încă nu s-a decis. Are 17 ani și jumătate, intră în clasa a Xll – a. Nu știm. Și acum, în următoarele luni vor fi definitorii, însă cred că își dorește ceva care să nu fie neapărat în lumina reflectoarelor, dar să conteze. Cuvântul lui, ce scrie, să conteze, despre asta e vorba.

Fiul său studiază la Viena

Viena pentru studiile lui nu a fost aleasă întâmplător?

El a venit cumva ca o serenitate, pentru că a fost bine. Eu am avut acest job acolo, de manager de media, am luat tot un fel de casting. Am fost “cules” din România, să conduc redacția, să o pun cap la cap. Și el a venit după mine și într-adevăr, Viena, dintre toate centrele universitare, îți oferă o paletă mai largă de specializări. Să vedem pe care o să o aleagă el.

A fost grea reacomodarea în România?

Încă sunt în proces de reacomodare, pentru că și, spuneam, am mers acolo, câteva zile, și mai am încă deschise câteva dosare, să spunem așa. Țin cumva de administrația locală de acolo. Eu o societate bine pusă la punct. Și am să păstrez… un picior totdeauna va fi acolo, cât îl am pe el. Și au fost ani foarte frumoși. Așa că sunt între Viena și București. Numai bine că în ianuarie vine timpul să fiu și în Dominicană.