Prezențe de marcă la Rapid – FCSB! Cine l-a însoțit pe fiul lui Dan Șucu și cu cine s-a întreținut Diana Șucu. Foto

Familia lui Dan Șucu a fost prezentă în număr mare pe Arena Națională la meciul Rapid - FCSB! Cine a apărut alături de acționarul majoritar al clubului din Giulești
Gabriel-Alexandru Ioniță, Marian Popovici
17.08.2025 | 22:06
Prezente de marca la Rapid FCSB Cine la insotit pe fiul lui Dan Sucu si cu cine sa intretinut Diana Sucu Foto
Dan Șucu, alături de fiul său cel mare la meciul Rapid - FCSB. Foto: Fanatik

Bineînțeles că Dan Șucu nu putea lipsi de pe Arena Națională cu ocazia meciului dintre Rapid și FCSB din etapa a șasea a acestui sezon regulat de Superliga.

Fiul cel mare al lui Dan Șucu, prezent pe Arena Națională la meciul Rapid – FCSB alături de iubita lui

Alături de el s-a aflat, deja în mod tradițional, soția Diana, dar și fiul lor cel mare Dan Matei, care a fost însoțit la această ocazie și de prietena lui. Este cunoscut faptul că fiul cel mic al cuplului Șucu, Andrei, este fotbalist la Rapid și chiar a debutat deja pentru echipa alb-vișinie într-un meci oficial, moment consemnat în finalul stagiunii trecute.

De asemenea, el se antrenează de ceva timp cu echipa mare și a făcut în mai multe rânduri parte din lotul pentru diferite partide, nefiind însă cazul și de această dată. Omul de afaceri care finanțează clubul din Giulești mai are și două fiice din relația cu prima soție, Camelia, de care s-a despărțit însă încă din 2004.

Revenind, la partida dintre Rapid și FCSB a asistat, în mod evident, și Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, cel care a venit chiar și cu mâna băgată în ghips la stadion. De asemenea, a fost prezent și Nicolae Cristescu, fostul finanțator al clubului.

Victor Angelescu Rapid - FCSB
Victor Angelescu, cu mâna în ghips pe Arena Națională la meciul Rapid – FCSB. Foto: Fanatik

Diana Șucu a stat de vorbă la un moment dat cu fostul premier al României, Călin Popescu Tăriceanu

Nu în ultimul rând, în zona lojelor de pe Arena Națională a fost surprins și Călin Popescu Tăriceanu, fostul premier al României. El a putut fi văzut la un moment dat în timp ce discuta cu Diana Șucu. Toate aceste imagini pot fi văzute în galeria foto atașată acestui articol.

Așa cum era de așteptat, atmosfera creată de suporterii celor două echipe la acest meci a fost una demnă de un duel între două formații care își propun să se lupte pentru câștigarea titlului de campioană în acest sezon de Superliga.

Suporterii Rapidului au fost mai numeroși, în mod firesc având în vedere faptul că echipa lor favorită a fost gazdă în acest meci, și astfel au reușit să se facă foarte bine auziți pe stadion, chiar și cu aproximativ 30 de minute înainte de fluierul de start.

De partea cealaltă, fanii campioanei României au avut rezervată Peluza Sud a Arenei Naționale, în baza acelui celebru protocol semnat între cele două cluburi, și s-au prezentat de asemenea în număr destul de mare, fără a umple însă zona respectivă din stadion.

