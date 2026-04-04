Sport

„Prietene, joacă tenis…” Au apărut imaginile cu contrele dintre Marius Șumudică și Damir Dzumhur de la Țiriac Open! Ce l-a deranjat pe antrenor. Video

Au apărut primele imagini cu schimbul de replici dintre Marius Șumudică și Damir Dzumhur, de la Țiriac Open. Ce i-a transmis „Șumi” sportivului bosniac.
Iulian Stoica
04.04.2026 | 10:45
ULTIMA ORĂ
Au apărut imaginile cu contrele dintre Marius Șumudică și Damir Dzumhur de la Țiriac Open! Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Liber de contract după despărțirea de Al-Okhdood, Marius Șumudică nu duce lipsă de activități. Revenit în țară după experiența din Arabia Saudită, antrenorul român a fost surprins la Țiriac Open, turneu la care a asistat la mai multe partide de tenis. În stilul său caracteristic, „Șumi” a ieșit în evidență printr-un dialog.

Printre meciurile la care a fost prezent Marius Șumudică se numără și duelul dintre Damir Dzumhur (33 de ani, locul 74 ATP) și Botic Van De Zandschulp (30 de ani, locul 62 ATP). Partida a fost pierdută de sportivul bosniac, iar „Șumi” a ieșit în evidență după ce l-a iritat pe Dzumhur pe parcursul confruntării din optimile Țiriac Open.

ADVERTISEMENT

După un game jucat, Dzumhur i-a adus reproșuri și s-a uitat direct la Marius Șumudică. Ca replică, antrenorul român a spus: „Prietene, joacă tenis, nu vorbi!”. Imaginile au fost postate pe TikTok și s-au viralizat rapid, fanii fiind încântați de dialogul purtat de „Șumi” și sportivul bosniac.

@andualex08

Don't speak, play tennis 🎾😂 Coaching by Sumudica 🤣🔥 Džumhur vs Borges #tennis #Romania

♬ sunet original – andualex08

Ce a declarat Damir Dzumhur despre Marius Șumudică

Cum a fost incomodat de către Marius Șumudică pe parcursul duelului din sferturi, Damir Dzumhur nu a reușit să se impună, iar aventura sa de la Țiriac Open s-a oprit în sferturile de finală. „Șumi” a intrat în vizorul lui Dzumhur și la partida precedentă, iar la scurt timp după victoria obținută în fața lui Nuno Borges, sportivul bosniac a amintit de problemele avute cu spectatorul Șumudică și a transmis că acesta „nu cunoaște regulile” și că e o lipsă de respect să vorbești între servicii.

ADVERTISEMENT
„Am avut unele probleme cu niște oameni din tribune. Pur și simplu nu cunosc regulile tenisului. Atât. Da, între servicii. Vorbeau, evident, intenționat. Adică, nu că o fac intenționat pentru mine, ci pentru că vor ca celălalt jucător să câștige. Și, desigur, asta e dreptul tău. Asta e decizia ta. Unii te încurajează, alții nu. Și nu mă bag în asta, dar trebuie să se facă într-un mod corect.

ADVERTISEMENT
E puțin diferit față de fotbal, față de baschet, unde poți țipa chiar și în timpul jocului; în tenis, între două servicii, nu poți striga și nu poți vorbi cu jucătorul sau tuși, așa că cred că este ceva puțin lipsit de respect față de jucător”, a declarat Damir Dzumhur, potrivit Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
