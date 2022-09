Prietenia deosebită dintre Charles și părintele orb Dionisie Ignat. Rugăciunea plină de har pe care starețul a rostit-o pentru prinț

Cu toate că Regele Charles al III-lea nu este practicant al credinței ortodoxe, el fiind anglican din punct de vedere confesional. acesta este foarte apropiat de riturile creștinismului răsăritean.

Cum s-a legat prietenia dintre Charles și părintele Dionisie Ignat, ”bătrânul și orbul”

Asta se întâmplă, probabil, și datorită originilor pe care Charles le are. Tatăl lui era grec de religie ortodoxă. De asemenea, bunica lui Charles era și ea tot de confesiune ortodoxă.

Devine astfel mult mai ușor de înțeles apropierea față de tradițiile ortodoxe. Ba chiar și de unii clerici ai ritului. Unul dintre aceștia este părintele Dionisie Ignat. Acesta s-a născut în 1909, în județul Botoșani; a trăit până la îndelungata vârstă de 95 de ani, iar 78 dintre aceștia .

Aici l-a cunoscut Charles pe părintele Dionisie, în urmă cu 22 de ani. Prima vizită în România a viitorului rege avea loc în jurul Paștelui din anul 2000. În Săptămâna Luminată, Charles călătorea și la Muntele Athos, ajungând la mănăstirea Vatopedu. Starețul de aici era ”bătrânul și orbul” Dionisie Ignat. Între cei doi s-a legat o prietenie profundă.

Prințul Charles i-a mărturisit de la început că ”nu sunt ortodox, dar sunt creștin și respect cu sfințenie pe Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeul tuturor.” Ducele a fost întâmpinat cu mare cinste de către părintele Dionisie.

”Doamne Dumnezeule a toată făptura, binecuvântează persoana aceasta, Charles, superior al Marii Britanii, care conduce un popor atât de numeros, cu sănătate și înțelepciunea Ta, ca să conducă spre pacea a toată lumea, că așa vom cânta și noi ca îngerii care au cântat la nașterea Ta: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni binevoire.”

Părintele care traducea conversația dintre cei doi s-a văzut în imposibilitatea de a dubla în spirit rugăciunea rostită de starețul Ignat, astfel că s-a retras. Prințul Charles, cuprins însă de puterea cuvintelor, a întrebat uimit la final: ”Ce rugăciune ați rostit?”

Charles l-a vizitat pe starețul Ignat de mai multe ori de-a lungul anilor

De-a lungul anilor, Charles s-a mai întors la Vatopedu pentru a se întâlni cu părintele orb. Ba chiar și starețul Dionisie a găsit multă valoare în povestirile prințului, mai ales când acesta îi vorbea despre frumusețile pe care le-a descoperit în România, alinându-i astfel părintelui dorul de casă.

”Am trecut pe la dumneavoastră și vreau să vă amintesc că am fost și am vizitat România și am rămas foarte mulțumit de frumusețile făpturii. De fel, am vizitat multe țări, dar de România am rămas mai mulțumit ca în alte părți. Am văzut frumoșii munți Carpați cu natura lor, minunatele râuri ce brăzdează toată țara și bogățiile pământului, dar, cu toate aceste mari frumuseți și bogății, pătura populației de jos nu este mulțumită, ci în suferință”, spunea prințul Charles într-una dintre întâlniri.

Atât de importantă a fost legătura dintre cei doi, încât la moartea starețului, prințul Charles a fost prezent la înmormântare, pentru a-și lua rămas bun așa cum se cuvine de la părintele Ignat.

Acesta a fost considerat de mulți ”unul dintre cei mai mari duhovnici ai Sfântului Munte Athos.”