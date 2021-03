Prietenie periculoasă la Universitatea Craiova! Ce s-a întâmplat în trecut cu Matteo Fedele. Exclusiv

O prietenie periculasă se înfiripă la Universitatea Craiova. Matteo Fedele și Juan Camara au devenit prieteni buni de când au ajuns la olteni, însă istoria trecutului îi face pe oficialii clubului din Bănie să fie atenți. Fedele a avut o legătură strânsă și cu fostul său coechipier, Mezza Colli, însă cei doi au fost chiar scoși din lot pentru viața extrasportivă.

Fedele și Camara au fost aduși recent de olteni, însă nu sunt titulari și vor duce bătălii grele pentru a prinde un loc în primul 11 al echipei antrenate de Marinos Ouzounidis.

Tehnicianul grec are mari probleme de lot înainte de meciul cu Gaz Metan Mediaș, de vineri, ora 20:30. Stephane Acka, Mihai Bălașa, Vladimir Screciu, Reagy Ofosu și Elvir Koljic au probleme medicale, în timp ce Dan Nistor este suspendat.

Matteo Fedele a avut prestații bune în prima perioadă la Universitatea Craiova. A impresioant prin șuturile sale de la distanță, dar și prin siguranța de care a dat dovadă. Deocamdată, de la revenirea în Bănie, Fedele nu a primit prea multe șanse, însă este posibil ca Marinos Ouzounidis să fi așteptat puțin pentru ca jucătorul de 28 de ani să se acomodeze, dar nici concurența nu este deloc de neglijat, mai ales că Știința a trecut la un 4-2-3-1, cu Mateiu și Nistor la închidere.

8 minute a bifat Fedele de la revenirea la Universitatea Craiova

81 de minute a strâns Juan Camara în cele 4 apariții în tricoul alb-albastru

Din informaţiile FANATIK, Fedele a legat o prietenie mare cu Juan Camara, transferat și el de curând la Universitatea. Cei doi colegi petrec foarte mult timp împreună, atât la baza de pregătire a Craiovei, cât și în timpul liber, dar trecutul lui Fedele arată că ultima dată când s-a împrietenit prea mult cu un coleg la Craiova, lucrurile nu au stat prea bine.

Acum doi ani de zile, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Matteo Fedele și Mezza Colli au fost excluși din lot de antrenorul Devis Mangia, iar motivul era viața extrasportivă a celor doi. Indisciplina celor doi fotbaliști l-a făcut pe italian să îi trimită la echipa secundă, ulterior, Fedele și Mezza Colli au fost reprimiți la prima echipă.

Fedele, avarie pentru centrul defensivei?! Doar doi fundași centrali de meserie are Ouzounidis pentru jocul de la Mediaș. Universitatea Craiova, a doua apărare din Liga 1

După accidentările lui Stephane Acka, Mihai Bălașa și Vladimir Screciu, Marinos Ouzounidis a mai rămas doar în doi jucători pentru centrul defensivei, adică Marius Constantin și Paul Papp, doi dintre cei mai experimentați fotbaliști din lotul Universității Craiova. Problema se pune dacă unul dintre cei doi ar părăsi terenul pentru un anume motiv în meciul cu Gaz Metan.

Atunci, antrenorul craiovenilor ar trebui să improvizeze și ar putea apela chiar la Matteo Fedele, pe care fizicul l-ar putea ajuta să reziste în poziția de fundaș central. De asemenea, Bogdan Vătăjelu, jucător ce a evoluat mai mult în partea dreaptă a defensivei, deși el este jucător de picior stâng și s-a consacrat în poziția de fundaș stânga, ar putea intra în centru pentru a acoperi postul.

Universitatea Craiova o duce destul de bine în apărare în acest sezon. A primit doar 14 goluri în 26 de etape, fiind pe locul secund în topul celor mai bune defensive din Liga 1. Doar CFR Cluj a primit mai puține goluri, 12 la număr.

„Cred că e un moment foarte bun pentru mine și pentru toată echipa. Repet, jucăm împreună și până acum am luat puține goluri în tot sezonul, iar chestia asta mă bucură mult, dar ce mă interesează pe mine sunt punctele. Putem să luăm și 50 de goluri în fiecare an și să câștigăm. Nu am încredere doar într-un fundaș, ci am încredere în toată echipă. Pentru mine, cred că cine face parte din lotul Craiovei e cel mai bun jucător din România,” a declarat Mirko Pigliacelli, făcând referire la forma prin care trece echipa sa.