Prietenii lui Cristi Tănase suferă din cauza situației în care a ajuns „Dodel”: „Are nevoie de ajutor!”

Andrei Prepeliță (39 de ani) este unul din oamenii care suferă din cauza . „Dodel” și-a pierdut familia din cauza dependeței de alcool și a rămas și fără banii câștigați din fotbal.

Andrei Prepeliță deplânge situația lui Cristi Tănase. Ce sfat prietenesc i-a dat lui „Dodel”

Andrei Prepeliță este unul dintre cei mai buni prieteni din fotbal pe care îi are Cristi Tănase. De-a lungul carierei, cei doi au împărțit vestiarul la FC Argeș, la FCSB și la echipa națională. Înainte de a pune ghetele în cui, „Dodel” a fost antrenat în Trivale de Prepeliță.

ADVERTISEMENT

„Prepe” a dezvăluit că, și a ajuns la concluzia că de vină este anturajul pe care îl are fostul „decar” al roș-albaștrilor.

„Ce poți să spui? Mie îmi pare rău pentru el. Eu cred că el conștientizează niște lucruri și are nevoie de ajutor. De ajutorul tuturor, prieteni, familie… El trebuie să schimbe un pic mediul, adică anturajul.

ADVERTISEMENT

Eu îl cunosc foarte bine, un băiat foarte bun, un suflet foarte bun. Cred eu că are nevoie de susținere, nu e nimic pierdut, au fost și alți jucători, sunt atâtea exemple prin străinătate”, a declarat Andrei Prepeliță, conform

„Eu am o mare încredere că el o să iasă din povestea asta”

Problemele lui „Dodel” s-au acutizat începând cu vara lui 2022, când fostul internațional a decis să renunțe la fotbal. De atunci, el a fost protagonistul unor evenimente care nu îi fac cinste.

ADVERTISEMENT

S-a ales cu dosar penal pentru că a fost prins de poliție conducând sub infulența băuturilor alcoolice, a apărut într-un clip în care era căzut la ușa apartamentului său și a rămas fără soția alături de care are o fetiță, după ce femeia a intentat divorț

„Nu am avut nicio problemă cu el cât a fost la Pitești. Și în vestiar m-a ajutat foarte mult, și pe teren. La Pitești, în momentul în care el s-a accidentat, a avut o accidentare destul de gravă, noi am suferit în acea perioadă, s-a văzut că el nu mai era pe teren.

ADVERTISEMENT

Eu am o mare încredere că el o să iasă din povestea asta. El are facultate, are carnet de antrenor, l-am sfătuit să se apuce de cursurile astea la licența B. Este un jucător care a jucat la nivel foarte mare și poate să ajute în meseria asta de antrenor”, a adăugat antrenorul în vârstă de 32 de ani.