Prietenii lui Mutu au decis pe cine se bazează la Cupa Mondială. Misiune infernală pentru naționala debutantă la un turneu final

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Naționala Uzbekistanului s-a calificat în premieră la un Campionat Mondial. Asiaticii vor juca în Grupa K împotrica Columbiei (17 iunie), Portugaliei (23 iunie) și RD Congo (27 iunie). Echipa aflată pe locul 50 mondial se va baza în principal pe fotbaliști din campionatul intern.

Fabio Cannavaro are un singur jucător din Vest

Fabio Cannavaro, care îl are ca antrenor secund pe fratele său, Paolo Cannavaro, a anunțat lotul uzbecilor. Vedeta lor este fundașul lui Manchester City, Abdukodir Khusanov.

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Liderul uzbecilor este atacantul Eldor Shomurodov, fost la Genoa și Roma, acum în Turcia, la Istanbul Basaksehir. El are 44 de goluri marcate în 91 de meciuri la națională. Un alt fotbalist important este Otabek Shukurov (83 selecții), care joacă la Baniyas, în Emiratele Arabe Unite, unde e antrenat de Daniel Isăilă.

Pentru frații Cannavaro va fi prima experiență ca antrenori la un turneu final. Fabio, campion mondial ca jucător în 2006, a mai antrenat naționala Chinei, în 2019, timp de o lună și jumătate, timp în care a înregistrat două înfrângeri.

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Italianul e în topul salariilor

Fabio Cannavaro a preluat Uzbekistanul pe 6 octombrie 2025, când echipa era deja calificată la turneul final. Federația de la Tașkent l-a convins cu un salariu anual de 4 milioane de euro, care îl face unul dintre cei mai bine plătiți antrenori de la Cupa Mondială.

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Fabio Cannavaro l-a egalat pe Roberto Martinez, selecționerul Portugaliei, și nu este depășit dintre cu 9,5 milioane de euro, Thomas Tuchel (Anglia), cu 5,9 milioane, și Julian Nagelsmann (Germania), cu 4,9 milioane.

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Lotul naționalei Uzbekistanului

Portari: Botirali Ergashev (Neftchi Fargona, UZB), Abdouvohid Nematov (Nasaf Qarshi, UZB), Outkir Yousoupov (Navbahor Namangan, UZB)

Fundaşi: Abdoulla Abdoullaev (Dibba Al Fujairah EAU), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor, UZB), Roustam Ashourmatov (Esteghlal, IRN), Oumar Echmourodov (Nasaf Qarshi, UZB), Behrouzjon Karimov (Termez Sourkhon, UZB), Abdukodir Khusanov (Manchester City, ENG), Cherzod Nasrullaev (Pakhtakor, UZB), Farroukh Sayfiev (Neftchi Fargona, OUZ), Avazbek Oulmasaliyev (OKMK Olamiq, OUZ), Jakhongir Ourozov (Dinamo Samarkand, OUZ).

Mijlocaşi: Cherzod Esanov (Buxoro, UZ), Abbosbek Fayzoullaev (Istanbul Basaksehir, TUR), Azizjon Ganiev (Al Bataeh, EAU), Jamshid Iskanderov (Neftchi Fargona, UZ), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor, UZ), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal, IRN), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor, OUZ), Otabek Shoukourov (Bani Yas, EAU), Oston Ourounov (Persepolis, IRN), Odiljon Xamrobekov (Tractor, IRN).

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Atacanţi: Azizbek Amonov (Dinamo Samarkand, OUZ), Eldor Chomouroudov (Istanbul Basaksehir, TUR), Igor Sergeev (Persepolis, IRN).