Prietenul celebru al lui Cristiano Ronaldo, mesaj reprobabil pentru Messi și Argentina: „Niște dobitoci fără clasă”

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La finalul semifinalei dintre Argentina și Anglia, câștigată de sud-americani cu scorul de 2-1, fotbaliștii lui Lionel Scaloni au luat o decizie extrem de controversată. În frunte cu Giovanni Lo Celso, fotbaliștii argentinieni au afișat pe gazon un banner referitor la războiul din Insulele Falkland, care s-a disputat între cele două națiuni în 1982. Piers Morgan, celebrul jurnalist britanic, a reacționat dur la adresa lui Messi și a coechipierilor săi.

Piers Morgan, mesaj dur la adresa argentinienilor după semifinala cu Anglia

Anglia a avut șansa să o răpună pe campioana mondială în semifinale, după ce a condus cu 1-0 până în minutul 85, însă spiritul Argentinei a ieșit din nou la rampă, iar elevii lui Lionel Scaloni au întors partida în doar câteva minute. Astfel, sud-americanii au reeditat scorul din celebrul sfert de finală din 1986 și vor încerca să-și apere titlul mondial în fața Spaniei.

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În timpul bucuriei de pe gazon, jucătorii argentinieni au făcut un gest care . Este vorba despre un banner pe care scria „Insulele Malvine (Falkland) sunt ale Argentinei”, făcând referire la un vechi conflict militar dintre Argentina și Anglia. De asemenea, Piers Morgan, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști britanici, foarte apropiat de Cristiano Ronaldo, a răspuns dur acestui gest.

Englezul și-a pierdut cumpătul și a scris un mesaj reprobabil pe rețelele de socializare: „Niște dobitoci fără clasă! Sper ca Spania să-i bată în finală la fel de tare cum i-am bătut noi în Războiul pentru Insulele Falkland!”, se arată în postarea jurnalistului.

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Classless pr*cks.

I hope Spain beat them as badly in the Final as we beat them in the Falklands War. — Piers Morgan (@piersmorgan)

Ce s-a întâmplat în războiul din Insulele Falkland

Insulele Falkland, cunoscute în Argentina drept Insulele Malvine, se află în Atlanticul de Sud, la aproximativ 500 km de coasta Argentinei. Mare Britanie administra acest teritoriu din 1833, însă argentinienii considerau că le aparține. Astfel, în 1982, trupele argentiniene au invadat insulele, învingând garizoana britanică. Margaret Thatcher a cerut încetarea ostilităților, însă acest lucru nu s-a întâmplat, așa că a trimis o flotă militară uriașă care să recâștige teritoriul.

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Conflictul a durat 74 de zile, iar Argentina a pierdut în această operațiune militară nu mai puțin de 649 de soldați. Această înfrângere a grăbit prăbușirea dictaturii militare argentiniene. Insulele au rămas sub administrație britanică, însă disputa continuă și până în ziua de azi.

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Piers Morgan este un apropiat al lui Cristiano Ronaldo

Piers Morgan este cunoscut pentru relația sa specială cu Cristiano Ronaldo, care a început în 2019. Britanicul i-a luat un interviu pe vremea când superstarul lusitan se transferase de la Real Madrid la Juventus. El a avut o altfel de apariție față de cele cu care își obișnuise fanii până la acel moment, iar discuția dintre cei doi a avut un adevărat succes pe internet.

De asemenea, Cristiano Ronaldo i-a mai oferit un interviu în 2022, în contextul despărțirii sale de Manchester United. Jurnalistul a dezvăluit că discuția a fost făcută la cererea fotbalistului, întrucât era de părere că este neîndreptățit și că a venit timpul să vorbească despre Erik ten Hag și ceea ce se întâmplă în cadrul clubului.

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, iar subiectele atinse au pornit o mulțime de controverse. În acel interviu, cel mai mare marcator din toate timpurile a susținut că (n.r. – Franța), dar și că nu este atât de interesat de câștigarea Campionatului Mondial.