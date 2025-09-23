Prietenul lui Bănel Nicoliţă, câştig fabulos la Superbet: “Mi-a arătat pe telefon, 70.000 de euro!”

Fostul internațional român și jucător de la FCSB, Bănel Nicoliță, a aflat de la unul dintre prietenii săi cum acesta a reușit să câștige o sumă fabuloasă la o cunoscută agenție de pariuri sportive.

Bănel Nicoliță a dezvăluit că un prieten a câștigat o sumă uriașă la Superbet

la unul dintre jocurile disponibile în , a dus la câștiguri garantate pentru cei care au fost vigilenți și au putut profita de această șansă. Astfel, compania a înregistrat pierderi de 31 de milioane de euro, bani care au fost sau urmează să fie plătiți celor care au profitat de eroarea înregistrată în sistemul site-ului și al aplicației.

Unul dintre cei oportuniști a fost și un prieten de-ai lui Bănel Nicoliță, care se pare că după zilele trecute a devenit mai bogat cu 70.000 de euro, bani cu care îți pot cumpăra un apartament în anumite zone din București. Fostul jucător de la FCSB spune că a văzut cu ochii lui suma câștigată și că se bucură pentru faptul că un apropiat de-al său a reușit să aibă parte de un asemenea noroc ce se ivește extrem de rar în industria jocurilor de noroc.

„Mi-a arătat ieri un prieten că i-au intrat 70.000 de euro. A jucat pe 1 leu, că numai așa puteai. Pe cuvânt! Mi-a arătat, 70.000 de euro. Nu îmi era prieten bun, să înțeleg, că dacă era…(n.r. râde). Mi-a arătat că i-au intrat banii. Vorbesc foarte serios. Am fost aseară, mi-a arătat. A băgat un leu, orice dădeai era câștig. Incredibil. Și i-am zis că de ce nu mi-ai dat și mie mesaj. Cică nici el nu a știut. Erau copii care-și dădeau informații pe forumuri”, a spus Bănel Nicoliță, la FANATIK SUPERLIGA.

Horia Ivanovici, uluit de profesionalismul celor de la Superbet

Horia Ivanovici a avut numai cuvinte de laudă pentru profesionalismul arătat de cei de la Superbet, care, în ciuda faptului că eroarea nu a fost din cauza lor, ci a unei firme colaboratoare, au decis să onoreze toate plățile și să-și respecte clienții. Mai mult, firmele de jocuri de noroc au stipulate în regulamentul acceptat de utilizatori că în asemenea situații, când apar erori, câștigurile pot fi declarate nule.

„31 de milioane de euro în 14 ore. Nu știu, nu mai contează, oamenii ăștia de la Superbet, tot respectul, au plătit 31 de milioane de euro chiar dacă nu a fost vina lor. Nu există respect mai mare pentru jucători. Eu dacă aș fi jucător nu ar exista zi să nu joc la ei. Din toată lumea asta. Sunt prea corecți, nu am auzit de așa ceva în viața mea. Băi, e mondială asta, să plătești 31 de milioane de euro și să nu ai nicio vină”, a completat și Horia Ivanovici.