Prietenul lui Elias Charalambous a spus „DA” și semnează! Liverpool și-a ales noul antrenor

Anunț de ultimă oră în Premier League. Andoni Iraola a ajuns la un acord verbal cu oficialii lui Liverpool și este pregătit să îi ia locul lui Arne Slot pe banca tehnică a formației de pe Anfield. Prietenul lui Elias Charalambous, fostul antrenor de la FCSB, a acceptat propunerea, după cum anunță celebrul jurnalist italian Fabrizio Romano.

Andoni Iraola este unul dintre cei mai apreciați antrenori ai momentului. Cu el pe banca tehnică, Bournemouth a crescut incredibil în ultimii ani. „Cireșarii” au obținut în acest sezon un loc în Europa League. Totuși, spaniolul nu va continua la clubul de pe malul Canalului Mânecii.

Acum, Iraola este gata de o nouă provocare. Fabrizio Romano a anunțat că spaniolul a ajuns la un acord verbal cu Liverpool, iar cel mai probabil în următoarele zile clubul de pe Anfield va face anunțul oficial. Ibericul

🚨💣 BREAKING: Liverpool reach agreement in principle to appoint Andoni Iraola as new manager, here we go! 🔴🫱🏻‍🫲🏼 Exclusive story from Saturday, 100% confirmed: Arne Slot left and Iraola will lead project, as expected. Talks advanced over last 48h and deal in place. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Legătura dintre Andoni Iraola și Elias Charalambous

fostul antrenor de la FCSB. Cei doi au colaborat în stagiunea 2018-2019 pe banca echipei AEK Larnaca, unde Iraola a debutat ca antrenor principal, avându-l pe Charalambous drept secund.

Relația dintre ei a rămas strânsă de-a lungul anilor. În primăvara acestui an, Charalambous a vizitat baza de pregătire a lui Bournemouth tocmai pentru a-și revedea bunul prieten și fostul colaborator. Cipriotul a putut observa îndeaproape condițiile de pregătire din Premier League.