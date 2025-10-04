Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Prietenul lui Gigi Becali critică ultimele decizii ale patronului de la FCSB. „Cum să-l dai pe ăla afară? Cum să-l pui pe Miculescu căpitan? Cum să joci cu Toma fundaș dreapta?"

Deciziile lui Gigi Becali au fost criticate de un nume important din fotbalul românesc, care are o relație de prietenie cu patronul de la FCSB. Ce a declarat acesta despre posibila plecare a lui David Kiki.
Bogdan Mariș
04.10.2025 | 10:40
Prietenul lui Gigi Becali critica ultimele decizii ale patronului de la FCSB Cum sal dai pe ala afara Cum sal pui pe Miculescu capitan Cum sa joci cu Toma fundas dreapta
EXCLUSIV FANATIK
Prietenul lui Gigi Becali a criticat ultimele decizii ale patronului de la FCSB. FOTO: colaj Fanatik

FCSB a suferit primul eșec din grupa de Europa League, 0-2 pe teren propriu contra elvețienilor de la Young Boys, iar în campionatul intern echipa ocupă locul 11, cu doar 10 puncte strânse în primele 11 runde. În acest context, Marius Șumudică a analizat deciziile luate în ultima perioadă de Gigi Becali.

Prietenul lui Gigi Becali a criticat ultimele decizii ale patronului de la FCSB

După eșecul cu Young Boys, Gigi Becali a anunțat că David Kiki va părăsi echipa în perioada de transferuri din iarnă. Prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică e de părere că această decizie nu ar fi una inspirată, deoarece FCSB nu are în momentul de față un jucător care să evolueze pe postul de fundaș stânga.

(n.r. Kiki este vreo pierdere?) Este fundaș stânga prin tipologie, fundaș de picior stâng. Tu joci cu improvizație, cu Pantea. Eu aș fi jucat cu Pantea fundaș dreapta (n.r. în meciul cu Young Boys) și îl duceam pe Crețu în partea stângă, dacă nu jucam cu Kiki. Fiindcă atunci, un jucător pe care îl muți de pe postul lui îl responsabilizezi mult mai mult să nu facă greșelile pe care le face. 

Marius Șumudică, uluit de decizia lui Gigi Becali: „Am înnebunit?” 

Eu jucam cu Pantea fundaș dreapta, ceea ce știe să joace, și îl câștigam, că avea ritm de joc. Tu l-ai băgat pe Crețu în dreapta cu un singur antrenament și îl ții și pe Pantea în partea stângă, care nu poate să joace fundaș stânga niciodată, e foarte greu, din punct de vedere defensiv.

Dacă tu ai probleme cu Radunovic, probleme care am înțeles că sunt destul de grave, joacă cu un fundaș stânga de meserie. Dar, Gigi știe cel mai bine. Am înțeles că și Cercel e accidentat. Tu, FCSB, ai ajuns să joci cu Toma fundaș dreapta? Mă, noi am înnebunit?”, a afirmat tehnicianul în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce cifre are David Kiki la FCSB

David Kiki a semnat cu FCSB în vara anului trecut, după despărțirea de Farul. În primul său sezon la formația „roș-albastră”, fundașul din Benin a evoluat foarte puțin, mai exact în doar 9 meciuri oficiale, cu mențiunea că a și absentat timp de mai multe luni din cauza unei accidentări.

În actuala stagiune, africanul a evoluat în 5 partide în toate competițiile, fiind titular în patru rânduri. Așadar, randamentul său la FCSB este incomparabil cu cel de la Farul, unde a strâns 74 de meciuri în două sezoane, marcând două goluri și oferind două pase decisive.

  • 31 de ani are David Kiki
  • 500.000 de euro este cota actuală a fundașului

CALCULE în direct în lupta la play-off. CÂTE PUNCTE LIPSESC FCSB-ului pentru a prinde Top 6

