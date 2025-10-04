Prietenul lui Gigi Becali critică ultimele decizii ale patronului de la FCSB. „Cum să-l dai pe ăla afară? Cum să-l pui pe Miculescu căpitan? Cum să joci cu Toma fundaș dreapta?”

, iar în campionatul intern echipa ocupă locul 11, cu doar 10 puncte strânse în primele 11 runde. În acest context, Marius Șumudică a analizat deciziile luate în ultima perioadă de Gigi Becali.

Prietenul lui Gigi Becali a criticat ultimele decizii ale patronului de la FCSB

După eșecul cu Young Boys, . Prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică e de părere că această decizie nu ar fi una inspirată, deoarece FCSB nu are în momentul de față un jucător care să evolueze pe postul de fundaș stânga.

„(n.r. Kiki este vreo pierdere?) Este fundaș stânga prin tipologie, fundaș de picior stâng. Tu joci cu improvizație, cu Pantea. Eu aș fi jucat cu Pantea fundaș dreapta (n.r. în meciul cu Young Boys) și îl duceam pe Crețu în partea stângă, dacă nu jucam cu Kiki. Fiindcă atunci, un jucător pe care îl muți de pe postul lui îl responsabilizezi mult mai mult să nu facă greșelile pe care le face.

Marius Șumudică, uluit de decizia lui Gigi Becali: „Am înnebunit?”

Eu jucam cu Pantea fundaș dreapta, ceea ce știe să joace, și îl câștigam, că avea ritm de joc. Tu l-ai băgat pe Crețu în dreapta cu un singur antrenament și îl ții și pe Pantea în partea stângă, care nu poate să joace fundaș stânga niciodată, e foarte greu, din punct de vedere defensiv.

Dacă tu ai probleme cu Radunovic, probleme care am înțeles că sunt destul de grave, joacă cu un fundaș stânga de meserie. Dar, Gigi știe cel mai bine. Am înțeles că și Cercel e accidentat. Tu, FCSB, ai ajuns să joci cu Toma fundaș dreapta? Mă, noi am înnebunit?”, a afirmat tehnicianul în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce cifre are David Kiki la FCSB

David Kiki a semnat cu FCSB în vara anului trecut, după despărțirea de Farul. În primul său sezon la formația „roș-albastră”, fundașul din Benin a evoluat foarte puțin, mai exact în doar 9 meciuri oficiale, cu mențiunea că a și absentat timp de mai multe luni din cauza unei accidentări.

În actuala stagiune, africanul a evoluat în 5 partide în toate competițiile, fiind titular în patru rânduri. Așadar, randamentul său la FCSB este incomparabil cu cel de la Farul, unde a strâns 74 de meciuri în două sezoane, marcând două goluri și oferind două pase decisive.

31 de ani are David Kiki

500.000 de euro este cota actuală a fundașului