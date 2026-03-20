Prietenul lui Gigi Becali știe când se va băga patronul peste finul Mirel Rădoi la FCSB. Exclusiv

Gigi Becali l-a numit pe Mirel Rădoi antrenor la FCSB, însă unul dintre prietenii patronului bucureștenilor știe când acesta va interveni peste tehnician. Profeția lui Dumitru Dragomir despre situația de la campioana României.

Dumitru Dragomir știe ce ar fi vrut Gigi Becali, de fapt, să declare după FCSB – Metaloglobus 0-0. „Era subiect de discuție trei luni de zile!”

Mirel Rădoi a revenit la FCSB după 11 ani și a fost primit cu mare fast de către suporterii campioanei ultimelor două ediții de SuperLiga. Entuziasmul din rândul fanilor a fost cu atât mai mare cu cât fostul internațional român a impresionat în acest sezon pe banca Universității Craiova, având rezultate bune spre foarte bune.

Debutul acestuia pe banca „roș-albaștrilor” a fost consemnat cu un . Deși , Dumitru Dragomir știe ce ar fi vrut să transmisă latifundiarul din Pipera cu adevărat după ce a văzut scorul final.

„Fac pariu pe cât vrei că, dacă spunea aseară: ‘Vedeți mă că eu am fost antrenor mai bun decât toți!?’, să fiu al naibii de nu rămânea în istorie. E ca la aia când Trump l-a făcut pe Nicușor prim-ministru, iar el să fi ridicat mâna să zică că e președintele de fapt.

Deci dacă zicea Gigi așa aseară era subiect de discuție 3 luni de zile de acum înainte. Nu avea curaj să zică, că îl supăra pe Rădoi. Eu spun că Gigi i-ar fi dat mai mult dacă semna contract cu Rădoi. Dacă se califică în Conference League, îi dă cel puțin 500.000 primă”, a spus inițial Mitică.

Dumitru Dragomir știe când va interveni Gigi Becali peste Mirel Rădoi la FCSB

Ulterior, Dumitru Dragomir a vorbit și despre viitorul „roș-albaștrilor” cu Rădoi la cârma echipei. Mitică consideră că orice s-ar întâmpla, antrenorul va fi lăsat până la capăt să își facă treaba și nu va fi deranjat de imixtiunile patronului.

„Dacă îi bate UTA, nu îi mai prinde nimeni pe cei de la UTA. Nu contează că nu au licență de cupe europene. Contează performanța, că asta e o performanță. Dacă îi încurcă UTA, se duce Farul în cupele europene. Nu mai are etape după FCSB…

Gigi nu poate să piardă locul 7, orice mi-ați spune. Indiferent ce se întâmplă, Gigi îl lasă până la final pe Rădoi, indiferent dacă nu ia niciun punct. Bag mâna în foc că a doua oară nu îl mai jignește pe Rădoi.

Gigi e dificil, dar cred că acum are o vârstă… Dacă nu îl punea pe Rădoi și răspundea el, să facă meciul ăsta, intra în comă. Așa, l-a durut la bască. L-am simțit aseară cum a vrut să fie și el diplomat cu galeria, că face ce vor suporterii… E singurul care face marketing în fotbalul românesc, care era mort fără el”, a mai spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.