Sport

Prietenul lui Gigi Becali știe când se va băga patronul peste finul Mirel Rădoi la FCSB. Exclusiv

Cât va mai rezista Gigi Becali până să intervină peste finul Mirel Rădoi la FCSB. Prietenul latifundiarului din Pipera a spus totul despre situația de la echipa bucureșteană.
Mihai Dragomir
20.03.2026 | 16:10
Prietenul lui Gigi Becali stie cand se va baga patronul peste finul Mirel Radoi la FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cât va dura până la intervenția lui Gigi Becali asupra lui Mirel Rădoi la FCSB. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Gigi Becali l-a numit pe Mirel Rădoi antrenor la FCSB, însă unul dintre prietenii patronului bucureștenilor știe când acesta va interveni peste tehnician. Profeția lui Dumitru Dragomir despre situația de la campioana României.

Dumitru Dragomir știe ce ar fi vrut Gigi Becali, de fapt, să declare după FCSB – Metaloglobus 0-0. „Era subiect de discuție trei luni de zile!”

Mirel Rădoi a revenit la FCSB după 11 ani și a fost primit cu mare fast de către suporterii campioanei ultimelor două ediții de SuperLiga. Entuziasmul din rândul fanilor a fost cu atât mai mare cu cât fostul internațional român a impresionat în acest sezon pe banca Universității Craiova, având rezultate bune spre foarte bune.

ADVERTISEMENT

Debutul acestuia pe banca „roș-albaștrilor” a fost consemnat cu un 0-0 contra lui Metaloglobus. Deși Gigi Becali a avut o reacție temperată imediat după meci, Dumitru Dragomir știe ce ar fi vrut să transmisă latifundiarul din Pipera cu adevărat după ce a văzut scorul final.

„Fac pariu pe cât vrei că, dacă spunea aseară: ‘Vedeți mă că eu am fost antrenor mai bun decât toți!?’, să fiu al naibii de nu rămânea în istorie. E ca la aia când Trump l-a făcut pe Nicușor prim-ministru, iar el să fi ridicat mâna să zică că e președintele de fapt.

ADVERTISEMENT
Deci dacă zicea Gigi așa aseară era subiect de discuție 3 luni de zile de acum înainte. Nu avea curaj să zică, că îl supăra pe Rădoi. Eu spun că Gigi i-ar fi dat mai mult dacă semna contract cu Rădoi. Dacă se califică în Conference League, îi dă cel puțin 500.000 primă”, a spus inițial Mitică.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir știe când va interveni Gigi Becali peste Mirel Rădoi la FCSB

Ulterior, Dumitru Dragomir a vorbit și despre viitorul „roș-albaștrilor” cu Rădoi la cârma echipei. Mitică consideră că orice s-ar întâmpla, antrenorul va fi lăsat până la capăt să își facă treaba și nu va fi deranjat de imixtiunile patronului.

„Dacă îi bate UTA, nu îi mai prinde nimeni pe cei de la UTA. Nu contează că nu au licență de cupe europene. Contează performanța, că asta e o performanță. Dacă îi încurcă UTA, se duce Farul în cupele europene. Nu mai are etape după FCSB…

ADVERTISEMENT

Gigi nu poate să piardă locul 7, orice mi-ați spune. Indiferent ce se întâmplă, Gigi îl lasă până la final pe Rădoi, indiferent dacă nu ia niciun punct. Bag mâna în foc că a doua oară nu îl mai jignește pe Rădoi.

Gigi e dificil, dar cred că acum are o vârstă… Dacă nu îl punea pe Rădoi și răspundea el, să facă meciul ăsta, intra în comă. Așa, l-a durut la bască. L-am simțit aseară cum a vrut să fie și el diplomat cu galeria, că face ce vor suporterii… E singurul care face marketing în fotbalul românesc, care era mort fără el”, a mai spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

  • 29 de meciuri a rezistat Mirel Rădoi în primul mandat la FCSB
  • 2,06 este media punctelor pe meci strânse de Mirel Rădoi pe banca naționalei României U21 (cea mai mare din CV-ul său)
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Incredibil! Ce i-a spus MM Stoica lui Gigi Becali după prima săptămână a...
iamsport.ro
Incredibil! Ce i-a spus MM Stoica lui Gigi Becali după prima săptămână a lui Mirel Rădoi la FCSB: 'Gata, la revedere!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!