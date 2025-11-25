Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de Formula 1

ADVERTISEMENT

Michael Schumacher a fost implicat într-un tragic incident de schi în decembrie 2013, care l-a lăsat într-o comă indusă medical. De atunci, nu a mai apărut public. Germanul este îngrijit de o echipă de medici și de soția sa, Corinna, la casa lor de pe malul lacului Geneva. Doar câteva persoane îl pot vizita pe Schumacher, printre acestea numărându-se fostul director al echipei Ferrari, Jean Todt, și directorul tehnic Ross Brawn. De alți foști apropiați sau chiar fani nici nu poate fi vorba.

Cine îl îngrijește și cine îl poate vizita pe Michael Schumacher

Richard Hopkins, fost director operațional la Red Bull și director de logistică la McLaren, nu crede că nivelul ridicat de confidențialitate din jurul lui Schumacher va fi vreodată relaxat. Mai mult, nu crede că fostul pilot va mai apărea vreodată în public.

“Am înțeles că are un medic finlandez, un medic personal. Nu cred că îl vom mai vedea vreodată pe Michael. Mă simt puțin inconfortabil să vorbesc despre starea lui pentru că familia vrea să păstreze totul secret. Pot face o remarcă, pot avea o opinie, dar nu fac parte din acel cerc restrâns. Nu sunt Jean Todt, nu sunt Ross Brawn, nu sunt Gerhard Berger, care îl vizitează pe Michael”, a spus Hopkins, potrivit .

Cum s-a împrietenit Richard Hopkins cu Michael Schumacher

Hopkins l-a întâlnit prima dată pe Schumacher la începutul anilor 1990, în timp ce lucra ca mecanic la McLaren. La momentul respectiv, germanul pilota pentru Benetton. Cei doi s-au apropiat și luau pauzele de cafea împreună, în paddock.

Apoi a fost întrebat dacă are vreo informație despre sau dacă a vorbit cu cei care l-au văzut pe legendarul pilot.

“Nu pot spune că sunt cel mai bun prieten cu Jean Todt, sau cu Ross, sau cu Gerhard. Cred că chiar dacă ai fi cel mai bun prieten al lui Ross Brawn și l-ai întreba cum se simte Michael, chiar dacă i-ai dat să bea mult vin roșu bun, nu cred că s-ar deschide și ar spune ceva. Cred că există acel respect din partea oricui merge să-l viziteze pe Michael, să nu dezvăluie nimic”, a adăugat Hopkins.

Ce palmares are Michael Schumacher

Schumacher, care are acum 56 de ani, este unul dintre cei mai de succes din toate timpurile. A câștigat titlul mondial în 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 și 2004. De asemenea, a obținut 71 de pole-position-uri și a încheiat cursele pe podium de 155 de ori în cariera sa.

Michael Schumacher este căsătorit cu Corinna și au împreună doi copii, Gina-Marie și Mick.