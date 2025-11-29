Prietenul lui Mircea Lucescu, cu o avere de 8 miliarde de dolari, achiziționează o companie importantă din România

ADVERTISEMENT

O mișcare spectaculoasă pe piața economică din România este pe cale să aibă loc în viitorul apropiat. O companie importantă autohtonă urmează să fie achiziționată de nimeni altul decât prietenul lui Mircea Lucescu, un afacerist extrem de cunoscut la nivel mondial, cu o avere de 8 miliarde de dolari.

Rinat Ahmetov, prietenul lui Mircea Lucescu, la un pas de a cumpăra o companie importantă din România

Cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov, despre care se spune că ar avea o relație extrem de apropiată cu legendarul Mircea Lucescu, are în plan mai multe achiziții în zona industrială din România. Miliardarul a depus în urmă cu mai multe săptămâni o ofertă concretă pentru preluarea ArcelorMittal Tubular Products Iași.

a primit o veste bună de la Bruxelles. În urmă cu câteva zile, Comisia Europeană a aprobat achiziția ArcelorMittal Tubular Products Iași S.A. (AMTP Iași) de către Metinvest B.V. din Olanda. Tranzacția se referă în principal la producția de tuburi mici sudate din oțel carbon.

”Comisia a concluzionat că tranzacția notificată nu ar ridica probleme de concurență, având în vedere poziția combinată limitată a companiilor pe piață rezultată din tranzacția propusă. Tranzacția notificată a fost examinată în cadrul procedurii simplificate de revizuire a concentrărilor economice”, se arată în decizia Comisiei Europene, citată de .

Potrivit documentului comisiei, operațiunea constă în achiziția integrală a acțiunilor AMTP Iași și se înscrie în categoria concentrărilor economice prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 139/2004 privind controlul concentrărilor între întreprinderi.

Prin această viitoare achiziție de răsunet Metinvest are în plan o extindere a capacităților de producție în UE, inclusiv prin firmele Promet Steel în Bulgaria și Trametal și Ferriera Valsider în Italia.

Este cunoscut faptul că ArcelorMittal Tubular Products Iași are ca obiect de activitate productia de tuburi, tevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel. În 2024, compania a realizat afaceri de 304 milioane de lei.

Ce altă mare companie din România ar mai putea fi cumpărată de Rinat Ahmetov

Rinat Ahmetov nu dorește să se limiteze doar la compania din Iași, atunci când vorbim de investițiile sale în România. Omul de afaceri din Ucraina are în plan să achiziționeze și Combinatul Siderurgic Galați. Vorbim de principalul sponsor al Oțelului Galați.

Automat, intenționat sau nu, dacă tranzacția s-ar realiza, Ahmetov are deveni și patron la echipa de primă ligă. Recent, fostul mare fotbalist Dănuț Lupu a spus, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, că . Este știut faptul că omul de afaceri ucrainean a scris istorie cu Șahtior Donețk și are o mare pasiune pentru ”sportul rege”.

”Vă spun de pe acum. Dacă domnul Akhmetov va reuși să ia combinatul, în trei ani Oțelul ia campionatul. Maxim 3 ani, dacă domnul Akhmetov ia combinatul. Atât durează până Oțelul ia campionatul. O să fie problemă mare cu Galațiul. Omului îi place foarte mult fotbalul, are liniște, nu are probleme. Abia atunci o să aibă Gigi Becali un adversar pe măsură”, a declarat Dănuţ Lupu.

Care este relația lui Rinat Ahmetov cu Mircea Lucescu

între 2004 și 2016. În această perioadă, echipa patronată de Ahmetov și antrenată de român a câștigat zeci de trofee interne și internaționale. Miliardarul are o relație bună cu românii. De-a lungul vremii, la Donețk au fost legitimați mai mulți jucători români printre care Flavius Stoican, Ciprian Marica, Marian Aliuță sau Răzvan Raț.

La fel ca mulți alți afaceriști din estul Europei, și Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, și-a pierdut mare parte din avere după invazia declanșată de Rusia. războiului. La începutul anului 2022, Forbes scria că acesta are o avere de 13,7 miliarde de dolari.

Ce gest impresionant a făcut Rinat Ahmetov pentru Mircea Lucescu, la împlinirea vârstei de 80 de ani

Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov au avut nu numai o relație perfectă antrenor-patron, ci au dezvoltat și o prietenie solidă în cei 12 ani în care antrenorul român a pregătit-o pe Șahtior Donețk. O perioadă, Lucescu a pregătit-o pe rivala Dinamo Kiev, dar relația dintre cei doi a rămas solidă.

O dovadă a prieteniei lor s-a petrecut chiar în acest an. Pe 29 iulie 2025, în ziua în care legendarul tehnician român a împlinit 80 de ani, Rinat Ahmetov i-a dăruit o statuie din bronz.