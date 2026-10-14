Prietenul lui Mutu e neînvins de când poartă la meciuri un ceas de un milion de euro

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Frank Lampard, antrenorul lui Coventry City, și fost coleg cu Mutu la Chelsea, poartă un ceas în valoare de 880.000 de lire sterline, adică aproximativ 1.051.600 de euro. De când a apărut cu acest Patek Philippe Grand Complications și, echipa sa a început să câștige în Premier League.

Frank Lampard și-a luat un ceas de 1.051.000 de euro

Cea mai recentă achiziție a lui Lampard este un Patek Philippe 5316/50P-001, cu un preț oficial de 879.490 de lire sterline – ceea ce îl face, fără îndoială, unul dintre cele mai scumpe accesorii văzute vreodată pe banca de rezerve din Premier League.

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Iar apariția sa a coincis cu momentul în care Coventry a început în sfârșit să funcționeze, după un început de coșmar la revenirea în Premier League. Echipa lui Lampard pierduse primele patru meciuri din campionat fără să înscrie măcar un gol.

Însă, cu noul ceas Patek al antrenorului lor la vedere, Coventry a câștigat la Nottingham Forrest, prima victorie a echipei, în Premier League, după 25 de ani. Apoi, luni seara, a urmat o performanță și mai impresionantă, când Coventry a zdrobit Newcastle cu 4-1, înregistrând astfel două victorii consecutive și ieșind din zona retrogradării.

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Englezul a readus-o pe Coventry în prima ligă, după 25 de ani

Bijuteria de ceas al lui Lampard are o carcasă din platină și un cadran din cristal de safir albastru fumuriu, iar mecanismul său include un tourbillon, un repetor de minute și un calendar perpetuu.

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când clubul se afla pe locul 17 în Championship (liga a doua), reușind în cele din urmă să-l readucă în Premier League în sezonul trecut.

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Are amintiri cu Mutu din perioada Chelsea

În cartea sa auto-biografică, Lampard, a vorbit și despre momentele mai delicate din viața lui Adrian Mutu. „Când a răsuflat povestea că a fost depistat pozitiv cu cocaină, nu aș spune că am fost tocmai șocat”, a mărturisit fostul internațional englez.

Lampard a oferit și o întâmplare comică din viața românului, relatată de Scott Parker, în Chelsea Harbour, și obișnuiau să meargă uneori împreună la baza de antrenament.

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„Într-o dimineață, Scott s-a lovit de Mutu când acesta ieșea din liftul clădirii lor. Mutu părea destul de șifonat și era evident că avusese o noapte extrem de reușită. Atât de reușită încât el abia atunci se întorcea acasă”, a povestit Lampard, care mereu a avut cuvinte de laudă în privinșa calităților de fotbalist ale lui Adrian Mutu.