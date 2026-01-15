”Prietenul” lui Sorin Cârțu, delegat la FC Argeș – FCSB. Pe cine a trimis CCA la primul meci din 2026

ADVERTISEMENT

Campioana FCSB se deplasează vineri, 16 ianuarie, pentru duelul cu FC Argeș, programat de la ora 20:00. Președintele CCA, Kyros Vassaras, a hotărât ca la întâlnirea de la Mioveni să delege un arbitru destul de controversat.

Cine a fost delegat la FC Argeș – FCSB

Cel care va împărți dreptatea la jocul dintre FC Argeș și FCSB, din etapa a 22-a din SuperLiga, este Marcel Bîrsan. Interesant este faptul că bucureșteanul în vârstă de 43 de ani a arbitrat și meciul tur, de pe Arena Națională, câștigat de piteșteni cu 2-0.

În prima parte a sezonul, Marcel Bîrsan a condus 11 partide din SuperLiga în care a acordat 41 de cartonașe galbene și două penalty-uri, însă nu a dictat nicio eliminare. El nu le-a mai condus într-o altă întâlnire pe FC Argeș și FCSB.

Bîrsan va fi ajutat de asistenții Alexandru Corb și Daniel Ilinca, iar rezervă va fi Andrei Moroiță. În camera VAR se vor afla Florin Andrei și Iulian Dima, iar observator de arbitri a fost trimis Adrian Comănescu.

Marcel Bîrsan, implicat în mai multe scandaluri

În prima parte a actualului sezon au fost mai multe jocuri arbitrate de Marcel Bîrsan care s-au lăsat cu scandaluri mari. , fostul antrenor de la U Cluj, carei-a reproșat faptul că a dictat un penalty la duelul cu Universitatea Craiova, din etapa a 3-a.

Chiar dacă lovitura de la 11 metri a fost anulată în cele din urmă pentru o poziție de ofsaid la Ștefan Baiaram, FANATIK a anunțat în exclusivitate la acel moment că Sabău s-a dus în pauză la arbitru și a urlat: ”Cum să dai penalty?”.

După ce Petrolul a pierdut meciul cu UTA, din etapa a 4-a, Bîrsan a fost . ”Multe lucruri sunt de spus, frustrante. La cornerul din care a ieșit golul lor, eu cred că am dat în minge și adversarul m-a lovit. Mi-au dat galben la primul fault, l-am călcat din greșeală. Nu înțeleg…

Au tras de timp și după să le dau mingea înapoi. Bîrsan a zis că vine la mine și că scrie în raport. Ce scrii tu mă în raport? Eu țin cu echipa mea. Mereu îmi atrag atenția, au început din a doua etapă. Nu înjur, nu dau cu cotul. Mă simt vânat și toată România vede asta.

Trebuie să fim puțin realiști, imediat fault. Faultul din care a ieșit primul gol al lor, nu a fost fault. Lăsați-ne să jucăm bărbătește. Discursurile mele au avut efecte negative. Eu sunt sincer, trebuie să ne lase să jucăm, suntem bărbați”, a declarat veteranul ploieștenilor.

Acuzat că are antipatii față de Universitatea Craiova

Marcel Bîrsan a avut . El a dictat un henț la Papp la marginea careului, care s-a dovedit că nu a fost, iar giuleștenii au deschis scorul din acea fază. Două minute mai târziu, el nu a dictat fault pentru ploieșteni într-o poziție favorabilă și a inflamat și mai mult spiritele.

A urmat la rând Sorin Cârțu, care a fost pe care îl bănuiește că are ceva împotriva Universității Craiova. Președintele de onoare al oltenilor a acuzat neacordarea unui penalty la întâlnirea cu Rapid din runda a 15-a.

”A iritat jucătorii noștri prin deciziile pe care le lua. Chiar și la ultima fază, din punctul meu de vedere el este foarte aproape. Din punctul meu de vedere, ca om de fotbal, dai penalty și vezi mai apoi dacă te corectează VAR-ul.

Tu vezi clar, ești la 3-4 metri. Dacă tu nu vezi faptul că Aioani iese întârziat și îl lovește pe ăla (n.r. – Monday Etim) în cap, ai niște probleme ca arbitru central, arbitru FIFA și ce mai ești tu, un nume important în colegiul arbitrilor, care reprezintă România în străinătate.

Ai nevoie să te cheme la VAR, să-ți arate, ‘Uite, a dat cu pumnul’, când tu ești foarte aproape? Pe mine nu mă surprinde că el nu s-a ales cu elogii din partea noastră după această partidă. Au mai fost astfel de meciuri. Parcă îl văd cu niște antipatii. E părerea mea, eu nu vorbesc în numele clubului”, a spus Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.