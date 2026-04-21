Prietenul Valeriu Iftime a râs de Gigi Becali după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB: ”Trebuie căutat un călugăr la vreo mănăstire”

Aventura lui Mirel Rădoi pe banca campioanei FCSB a durat puțin mai mult de o lună, antrenorul plecând să o preia pe Gaziantep. Valeriu Iftime (65 de ani) nu a ratat ocazia de a râde de Gigi Becali (67 de ani) în urma acestui nou eșec înregistrat la nivel de staff tehnic.

Plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB, motiv pentru Valeriu Iftime să-l ironizeze pe Gigi Becali

Imediat după ce a aflat că , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, finanțatorul celor de la FC Botoșani a făcut glume pe seama lui Gigi Becali. El l-a avertizat pe patronul ”roș-albaștrilor” că dacă nu își schimbă atitudinea va fi greu să mai iasă din zona în care se află acum.

”A plecat Rădoi? (n.r. – râde) Ce v-am spus? Pleacă de acolo! Știm cu toții că nu rezistă nimeni cu domnul Becali. Nu e ca și cum vine un medic, îți face o injecție și îți salvează viața. E greu și în play-off, să știți. E foarte complicat să te bagi acolo în morișca aia. E mereu cineva acolo sus, care îți dă ordine. În fotbal nu dai ordine.

Dacă a plecat la Gaziantep, norocul lui Mirel Rădoi. Îl bătea Petrolul și era nenorocire. Trebuie căutat un călugăr la vreo mănăstire pe unde a fost domnul Becali. Nu ascultă nimeni de el din SuperLiga, să fim serioși. Dacă nu se iau niște măsuri serioase în privința unui antrenor, este greu ca FCSB să mai iasă din zona asta”, a declarat Iftime, pentru .

Ce i-a transmis Rădoi lui Gigi Becali la plecare

La scurt timp după ce l-a informat pe Gigi Becali că nu va mai rămâne la FCSB, . Tehnicianul este așteptat să o preia pe Gaziantep, formație unde evoluează românii Alex Maxim, Denis Drăguș și Deian Sorescu. Înainte de îmbarcare, Rădoi a explicat ce discuție a avut cu Gigi Becali și a mărturisit că cei de la FCSB au încercat să-l facă să se răzgândească.

”Totul a decurs foarte repede. Situația era cumva de discuții pentru la vară, dar între timp și antrenorul de acolo (n.r. – de la Gaziantep) și-a dat demisia și s-au accelerat lucrurile. Înțelegerea era cumva în zona Golfului, dar încerc să rămân măcar un sezon în Europa. Am ținut cumva să pot să rămân la cluburi care pot fi o rampă de lansare pentru alte campionate.

(n.r. – Au încercat să vă întoarcă din drum?) Am avut discuții cu ei, dar le-am spus că nu tot timpul în sport și în viața ne ies lucrurile așa cum ne dorim și lucrurile astea trebuie să ne întărească. Și eu am fost în situația lor de nenumărate ori și trebuie să-ți găsești motivația să mergi mai departe.

(n.r. – Gigi Becali cum a primit vestea?) Bine. I-am spus că ar putea să fie dezamăgit de omul Mirel Rădoi, dar poate mai târziu o să se bucure de finul Mirel Rădoi. I-am zis că îi înțeleg dezamăgirea față de mine dacă o are, pentru că am crezut cumva că mergem până la final. Dar în momentul ăsta primul baraj i l-am asigurat. Sper să fie inspirați, pentru că nu e ușor să găsească un antrenor atât de repede și să și pregătească meciul”, a spus tehnicianul.

Imediat după ce s-a confirmat plecarea lui Mirel Rădoi, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a dezvăluit la ”MM la FANATIK” că , care a demisionat de la cârma echipei la începutul lunii martie, pentru a venit să-i ajute în acest moment delicat.

”Lucian Filip și Alin Stoica vor conduce antrenamentul de mâine, alături de Horea Codorean, preparatorul fizic. Marius Popa, antrenorul de portari. Am avut inspirație mare că i-am ținut. L-am sunat deja pe Elias Charalambous și l-am rugat să vină să ne ajute, măcar până să termină acest sezon. Elias a fost la Di Francesco (n.r. – antrenorul lui Lecce) la antrenamente acum o săptămână, iar acum l-am găsit la Bournemouth.

Va lua o decizie în scurt timp… N-am nicio idee ce decizie va lua, nu îi este ușor nici lui. Rămâne de văzut. Mergem cu cei pe care îi avem acum și sperăm să se rezolve cât mai repede ca să știm cum să ne mișcăm. Acum, în momentul acesta, sunt în stand-by. Aștept decizia lui Elias. Dacă el acceptă să vină, mă liniștesc”, a afirmat oficialul ”roș-albaștrilor”.