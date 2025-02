Prigoană și Bahmuţeanu, detronați de un cuplu din showbiz-ul românesc: „Am fost hărțuit, batjocorit și șantajat cu 70 de procese în instanță pentru custodia copiilor!”

Un cuplu din showbiz-ul românesc a reușit „performanța” de a detrona perechea formată din Adriana Bahmuțeanu și regretatul Silviu Prigoană în privința proceselor deschise în instanță. Vreme de cinci ani, Adrian Stănescu și celebra creatoare de modă Maria Lucia Hohan s-au luptat pentru custodia copiilor, fiind deschide 70 de procese în acest sens, conform .

Cuplul din România care a reușit să-i detroneze pe Prigoană și Bahmu. Zeci de procese deschise în instanță

Cei doi au avut o relație de iubire și plănuiau să formeze o familie frumoasă, după apariția celor doi copii. Însă, problemele au început să apară „în paradis” și s-a ajuns la o luptă crâncenă pentru minori.

Fostul logodnic al designerului vestimentar spune că aceasta a încercat să-l țină departe de copii, deși micuții sunt mult mai atașați de tată decât de mamă. Pe lângă toate acestea, Adrian Stănescu o acuză pe fosta parteneră de înșelăciune, susținând că i-ar fi furat sume importante de bani.

Adrian Stănescu spune că el s-a implicat în creșterea copiilor încă de când aveau o lună, mai ales că munca i-a permis, fiind specialist IT și lucrând de acasă. În schimb, logodnica sa a preferat să se axeze pe carieră, lăsându-și partenerul să fie și tată, și mamă, pentru cei doi copii, potrivit sursei citate.

În ciuda absenței iubitei sale, Adrian a preferat să continue relația. Totul s-a schimbat când plecările în străinătate ale acesteia au devenit din ce în ce mai dese. Ulterior, fostul logodnic al faimoasei creatoare de rochii a aflat că în timpul acestor călătorii, cea pe care o iubea ar fi avut mai multe aventuri.

Adrian Stănescu susține că fosta logodnică a încercat să-l îndepărteze de copii

După separarea celor doi, Adrian Stănescu și-a dorit să fie prezent în viața copiilor, deși s-a izbit de un refuz din partea mamei lor. El susține că a vrut ca minorii să crească atât cu mama, cât și cu tata, dar Maria Lucia a încercat să-i îndepărteze de el.

În 2022, Judecătoria Sectorului 1 a hotărât ca părinții să aibă custodie comună. Copiii ar fi trebuit să locuiască o săptămână la mamă, iar cealaltă la tată. Însă, Maria Lucia Hohan ar fi încercat din răsputeri să întrerupă legăturile copiilor cu tatăl lor.

În acest context, Adrian Stănescu a fost nevoie să deschidă mai multe acțiuni de executare silită împotriva fostei partenere. După doi ani, acesta a reușit să obțină dreptul de a vorbi în fiecare zi la telefon cu minorii și de a-și petrece zilele de naștere împreună.

Acuzații dure la adresa celebrei creatoare de rochii: „Se închid în baie de teama mamei lor”

Decizia s-a dovedit a fi în zadar, deoarece fosta sa logodnică a ignorat hotărârea instanței. Astfel, Stănescu a solicitat executarea silită a acesteia. „Sunt multe mame abuzive (pentru că de cele mai multe ori, copiii rămân la mama, dar sunt și cazuri de tați, evident) care nu ezită să le facă rău copiilor, interzicând legăturile acestora cu tatăl. Uneori e șantaj pentru bani, alteori e răzbunare, alteori e o dorință de control sau pur și simplu abuz de putere – așa pentru o satisfacție bolnăvicioasă.

Am fost hărțuit, pus pe drumuri să vin să văd copiii, batjocorit și umilit. Dar nu îmi pasă, ceea ce mă doare este că ai mei copii suferă și sunt în fiecare zi traumatizați emoțional. Se tem să mă sune și să vorbească cu mine, se închid în baie, când reușim să vorbim, de teama mamei lor”, a declarat Adrian Stănescu, potrivit sursei citate.

Fostul iubit al Mariei Hohan susține a fost șantajat

Fostul logodnic al creatoarei de modă susține că refuzul acesteia de a-i permite să fie apropiat de copii a fost, de fapt, o răzbunare, după ce

„Eram logodiți de mulți ani când am descoperit infidelitățile ei, am încercat să salvez căsnicia sau măcar să protejez copiii… am mers la terapie de cuplu, am încercat orice… Dar m-am trezit că sunt șantajat cu copiii.

Mi-a spus că ea nu e mamă casnică, că nu-i place să aibă grijă de copii, ci că își dorește doar să facă sex cu cât mai mulți bărbați, să meargă la petreceri. Și a încercat să mă oblige să accept asta – să avem un open relationship. (…) M-a amenințat că rupe logodna, că îmi ia copiii, că pleacă și că nu o să îi mai văd niciodată. Că în România, mama poate face orice, niciun judecător nu va îndrăzni să ia copiii de la mamă, indiferent ce ar face ea”, a mai spus Adrian Stănescu.

El speră ca justiția să pună capăt unor astfel de situații, chiar dacă în cele mai multe cazuri, judecătorii tind să țină partea femeilor. „Nu este ok, pentru că o mamă care își chinuie și le face rău copiilor ei pentru plăcerea ei personală trebuie sancționată. Ce mamă e aia care le face rău copiilor ei?

Nu a fost și în cazul meu această situație, m-am luptat, am avut încredere în justiție și iată că am câștigat, după 3 ani de lupte, posibilitatea efectivă de a ține legătura cu copiii mei. Ce-i drept, cu executorul judecătoresc lângă mine – doar cu forța legii”, a adăugat acesta.

că nu și-a înșelat logodnicul și că asupra ei a fost declanșată o „campanie de denigrare și defăimare”, răspunzător fiind fostul partener de viață.