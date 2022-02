Nici alții nu demisionează: Premierul din Luxemburg, prins că a plagiat. Renunță la diplomă, nu și la funcție

Xavier Bettel și-a obținut diploma în anul 1999 și și-a exprimat decizia de a renunța la document ”pentru a ridica orice îndoială cu privire la îndreptăţirea (diplomei) DEA şi a evita o pierdere de încredere în munca academică”.

De altfel, Xavier Bettel a prezentat scuze Universității din Nancy (Franța) și spune că regretă situația de față.

Premierul Luxemburgului a cerut scuze universității unde și-a obținut diploma de disertație DEA

”Regret această situaţie şi solicit Universităţii să-mi accepte scuzele şi decizia”, a mai precizat Xavier Bettel, care se află în funcția de premier al Luxemburgului din anul 2013.

Universitatea din Nancy l-a informat pe premier că s-a descoperit că a plagit în urma unei anchete demarate în acest sens.

”Mai multe părţi ale documentului pot fi considerate drept o formă de plagiat întrucât nu au fost făcute trimiteri în manieră corectă”, a precizat Universitatea din Nancy, scrie

Ancheta ar fi fost demarată de publicația reporter.lu în octombrie 2021. Jurnaliștii portalului internațional au aflat că Xavier Bettel a copiat mai bine de trei sferturi din lucrarea sa intitulată ”Spre o reformă posibilă a modurilor de scrutin în alegerile pentru Parlamentul European?”.

Și premierul României este acuzat de plagiat al lucrării de doctorat. Ce spune Nicolae Ciucă despre situație

Situația premierului Luxemburgului este . S-a descoperit că prim-ministrul și-ar fi copiat tot un sfert din lucrarea obținută în anul 2003. Mai exact, 32 pagini din totalul de 138.

”Mai multe pagini din lucrarea sa au fost copiate fără ca textele preluate să fi fost atribuite în mod corect autorilor originali și fără să fi fost marcate cu ghilimele, așa cum cer normele academice și în acea perioadă.

Conținutul din cel puțin 19 pagini a fost plagiat din alte două teze de doctorat susținute anterior la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP), una dintre ele coordonată chiar de îndrumătorul premierului”, potrivit , publicația care a descoperit cazul.

Nicolae Ciucă respinge acuzațiile și a transmis că ”nu se pot susține științific”, solicitând Comisiei de Etică a Universității Naționale de Apărare să-i verifice

”Ca urmare a interesului manifestat public față de teza de doctorat „Dimensiunea angajării armatei României în operațiuni întrunite multinaționale”, pe care am susținut-o în anul 2003, la Universitatea Națională de Apărare (UNAp), am decis să solicit analizarea lucrării de către Comisia de Etică a UNAp – Instituția Organizatoare de Studii de Doctorat în care s-a susținut teza de doctorat care are un pronunțat caracter specific domeniului Științe Militare.

Alegerea tematicii tezei de doctorat s-a bazat predominant pe experiența personală acumulata in misiunile internaționale la care am participat nemijlocit, individual sau împreună cu Batalionul 26 Infanterie: misiunea ONU de menținere a păcii din Angola (1996-1997), misiunea NATO din cadrul rezervei strategice a SACEUR pentru Balcanii de Vest (2000-2001) și misiunea de tip coaliție din Afganistan (2002). Așadar, teza mea de doctorat înglobează, pe lângă cercetarea științifică și studiul teoretic, experiența acumulată în misiunile reale și exercițiile la care am participat, aceasta constituindu-se, în mod evident, contribuția originala proprie unei teze de doctorat corect elaborata (…)”, a transmis Nicolae Ciucă printr-un comunicat de presă.