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Rafael Yuste, , și-a făcut apariția la Gala Sportului Dinamovist 2026. El a transmis, prin intermediul unui video, un mesaj special pentru CS Dinamo și David Popovici, desemnat Sportivul anului.

Prim-vicepreședintele Barcelonei, mesaj special pentru Dinamo și David Popovici la Gala Sportului Dinamovist 2026

În cadrul Galei Sportului Dinamovist 2026, desfășurată la Opera Națională din București, oficialul clubului catalan a avut un mesaj video în care subliniat respectul pe care gigantul spaniol îl poartă sportivilor dinamoviști și în mod deosebit performanțelor reușite de campionul olimpic David Popovici. Rafael Yuste a transmis că Barcelona își arată deschiderea față de toți cei care vor să viziteze clubul și să colaboreze. „Felicit Dinamo pentru sezonul remarcabil pe care l-ați făcut anul acesta, este incredibil. Aveți tot respectul nostru, mai ales David Popovici, Sportivul Anului, înotător din club.

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Este grozav, grozav să ai oameni, grozav să ai cluburi ca voi care contribuie la lumea sportului pentru a influența oamenii spre bine, pentru a influența copiii din lume. Și pentru asta, știți bine, aveți toată admirația mea. Barcelona vă este prieten și sperăm să vă primim oricând vreți în clubul nostru. Mulțumesc și vă urez tot ce este mai bun pe viitor. Pa, pa!”, a fost mesajul transmis de către Rafael Yuste.

David Popovici, apariție extravagantă la Gala Dinamo. Mașina cu care s-a afișat

Desemnat Sportivul anului 2026 la Gala Dinamo, David Popovici nu putea să nu fie cel mai urmărit dintre invitați. Tânărul înotător a atras atenția încă de când a sosit la eveniment. El a fost surprins parcându-și bolidul de peste 250.000 de euro. Mai exact, Printre declarațiile făcute, tânărul sportiv a spus că așteaptă cu nerăbdare anul 2027 pentru a străluci din nou și a fi cel mai bun. „Abia aștept să mă întorc la Budapesta pentru Campionatul Mondial, pentru că acolo am niște amintiri foarte, foarte frumoase”.

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El a mai spus și ce filosofie a adoptat pentru a fi în continuare „înfometat” de succes. „A trebuit să-mi schimb complet perspectiva și să schimb complet cum privesc înotul și sportul de performanță. mă duc către curiozitatea mea pe care o aveam atunci când eram copil, fascinația de cât de mult se poate îmbunătăți sportul ăsta, cât de tare pot perfecționa detaliile care mai scad niște sutimi în anumite probe. Deci, da, mă întorc către curiozitate și fascinație”.

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