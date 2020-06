Prim-vicepreședintele PNL Vrancea a picat Bacalaureatul. Daniel Moroșanu a depus contestație

Un lider de marcă al PNL Vrancea și-a picat Bacalaureatul. Daniel Moroșanu a depus contestație, fiind nemulțumit de rezultat.

Daniel Moroșanu, prim-vicepreședintele PNL Vrancea, și-a picat Bacalaureatul la Limba și literatura română.

De ce s-a temut, nu a scăpat. Liderul PNL dezvăluia în urmă cu ceva vreme că se teme de examenul la Limba română, nefiind stăpân pe situație.

„Am făcut meditații câteva ore, pentru recapitulare, la Română. Nu mi-e rușine că am avut nevoie de meditații, pentru că a fost un interval destul de mare de când am absolvit, în 2016. Nu am avut timp să studiez foarte mult și am avut nevoie de pregătire”, a punctat politicianul.

„Am depus o contestatie pentru ca eu cred ca am facut de minim 5 la Romana. Imi era frica de limba si literature romana, ca nu o stapanesc foarte bine”, a declarat Moroșanu. Potrivit ziare.com, Moroșanu promite să ia nota 10 la „toamnă”, în sesiunea specială a Bacalaureatului.

Potrivit vrancea24.ro, bărbatul a susținut examenul la Liceul „Simion Mehedinți” din Vidra. Moroșanu a luat nota 3.60 la Limba română, 7.55 la Istorie și 8.65 la Geografie. Daniel Moroșanu are 42 de ani și nu a reușit niciodată să susțină examenul de Bacalaureat.

În urmă cu o săptămână, liderul PNL a dezvăluit că ia mediații pentru a lua o notă mare la Bacalaureat.

„A fost excelent. M-am prezentat la examenul de Bacalaureat la istorie, am fost pe subiect, să știți că am învățat, m-am pregătit cu speranța că voi lua o notă de trecere. Nu mă aștept la o notă foarte mare. Sunt mulțumit cu una de trecere și per total să am o medie care să-mi satisfacă această dorință, să am Bacalaureatul. Sincer, istoria mi-a plăcut mai mult. Nu pot să zic că la Limba și literatura româna nu m-am descurcat. Acum să vedem ce notă o să iau”, declara PNL-istul în urmă cu o săptămână.

Mai mult, politicianul vrea să se înscrie la facultate, fiind ambiționat de critici. „Toate provocările din ultimele zile, mai mult din partea media locală și centrală, m-au determinat, deși nu intenționam, să continui și să mă înscriu și la facultate.

Sunt un tip ambițios, am capacitatea și voi face și dovada să merg la facultate. Nu mă pricep cu doctoratele, că nu vreau să ajung ca domnul Ponta să plagiez. Îmi știu limitele și îmi sunt suficient doar studiile superioare, facultate și licență”, a explicat vicele PNL Vrancea, conform Digi 24.