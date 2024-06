Prima achiziție din mandatul turcilor. Petrolul aduce un fotbalist cu peste 300 de meciuri în Superliga României

Fostul internațional va conduce astăzi primul antrenament, alături de noua sa echipă tehnică.

Mateiu a plecat de la Universitatea Craiova, după zece ani

În așteptarea lui Topal, Petrolul a reușit și primul transfer al verii. La echipă vine Alexandru Mateiu, mijlocaș cu peste 300 de meciuri în Superliga României. El a semnat un contract pe doi ani cu gruparea ploieșteană.

Mateiu are 34 de ani și a jucat doar la două echipe. Este un produs al echipei FC Brașov, unde a jucat până în 2014. În ultimele zece sezoane a jucat la Universitatea Craiova. El are 275 de meciuri pentru olteni și 89 pentru brașoveni. Mateiu are o selecție la naționala României.

, iar jucătorul a ținut să-și ia la revedere de la suporteri cu un mesaj emoționant.

”Astăzi este momentul să vă mulțumesc pentru tot sprijinul vostru din tribune sau din fața televizorului timp de 10 ani. Fie că a fost o zi însorită sau o seară rece și ploioasă, voi ați fost mereu acolo, cântând și susținându-ne cu o pasiune de neegalat.

Un gând special se îndreaptă către suporterii din Peluza Nord. Voi ați fost mereu inima echipei, sufletul care ne-a împins de la spate atunci când aveam cea mai mare nevoie. Fiecare scandare, fiecare steag fluturat și fiecare coregrafie spectaculoasă ne-au făcut să dăm tot ce avem mai bun pe teren.

Fără voi, nimic din ceea ce am realizat nu ar fi fost posibil. Am fost onorat să îmbrac acest tricou și să lupt pentru culorile clubului nostru alături de voi. Deși drumul meu continuă în altă parte, aici voi fi mereu acasă.

Mulțumesc pentru tot, pentru momentele bune și pentru cele grele, pentru amintirile de neprețuit și pentru prietenia voastră. Rămâneți la fel de implicați și continuați să susțineți echipa cu aceeași pasiune și determinare. Al vostru, Alexandru Mateiu”, a scris jucătorul pe contul de Facebook.

Va suplini plecarea lui Jair

Petrolul l-a adus pe Mateiu pentru a suplini plecarea lui Jair. Brazilianul a terminat contractul și a refuzat prelungirea lui, așteptând o ofertă mai consistentă financiar din zona arabă.

Petrolul i-a mai pierdut în această vară pe Meijers, Diomande, Irobiso și Musi. De asemenea, ivorianul Seniko Doua a fost vândut unei echipe din liga a doua a Danemarcei.