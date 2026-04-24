Prima acțiune în forță a lui Gică Hagi de când a devenit selecționer. Ce a făcut „Regele” timp de 3 ore când a ajuns la Casa Fotbalului. Exclusiv

Gheorghe Hagi a fost prezentat în cursul zilei de luni în funcţia de selecţioner al României. În cadrul conferinţei maraton, Gică Hagi şi-a exprimat ideile şi strategia pe care o are la echipa naţională de fotbal a României şi prin care să readucă din nou succesul la prima reprezentativă. Iar „Regele” a trecut imediat la treabă.

Gheorghe Hagi, prima acţiune în forţă la FRF de când a devenit selecţioner! Şedinţă de peste trei ore

Joi, Gheorghe Hagi a avut prima acţiune importantă de când a devenit selecţionerul României. FANATIK a aflat că, în jurul prânzului, selecţionerul a avut o şedinţă de peste trei ore la sediul Federaţiei Române de Fotbal, la care au mai participat directorul tehnic Mihai Stoichiţă, dar şi 12 antrenori de la toate loturile naţionale de juniori şi tineret.

„Regele” este cel care a solicitat această întâlnire cu toţi antrenorii. Din informaţiile noastre, fiecare tehnician i-a prezentat un raport detaliat de la echipa pe care o pregăteşte. Hagi vrea să ştie totul despre fiecare jucător şi să îi monitorizeze pe toţi de acum încolo, pentru că unul dintre planurile sale este întinerirea echipei naţionale.

„Regele” a început deja selecţia! Şi-a luat notiţe tot timpul

Gheorghe Hagi îşi doreşte să cunoască personal toţi jucătorii, astfel încât să îi poată evalua şi personal, care sunt de perspectivă şi au şansa să facă pasul spre naţionala mare. Până acum, lucrurile arată bine din perspectiva noului selecţioner, care e mulţumit de ceea ce a găsit la Federaţie, unde are tot ce îi trebuie.

„Regele” şi-a luat notiţe în permanenţă, iar deja, practic, s-a apucat de selecţie, , cu cele două criterii prin care va alege jucătorii pentru echipa naţională a României: experienţa internaţională şi să fie cei mai buni din România:

„Punctul 4, cred eu foarte important pentru succes, lucru pe care l-am învățat când eram mai tânăr și am plecat în Olanda să-mi deschid academia: să știi să selectezi. Selecția face diferența, așa cred eu că criteriile de selecție sunt principalele, cele două:

Primul, din punctul meu de vedere, ca jucătorii să aibă experiență internațională, la seniori și juniori, să aibă meciuri, experiență, pentru că ne luptăm cu cei mai buni, trebuie să avem jucători din cupele europene. Criteriul 2, cei mai buni din România. Trebuie să fii unul dintre cei mai buni din România, pe aceste criterii vom încerca să cultivăm succesul”, a spus Hagi la conferinţa de prezentare.

A preluat biroul pe care l-a avut Mircea Lucescu: „E profesorul meu, omul care m-a inspirat”

Gică Hagi a preluat biroul pe care l-a avut Mircea Lucescu. La conferinţa de presă de prezentare, selecţionerul a oferit un moment emoţionant, rememorând relaţia pe care a avut-o cu „Il Luce”, spunând că este omul care a avut curajul de a-l convoca la doar 17 ani la echipa naţională:

„M-a dorit! E profesorul meu, omul care m-a inspirat în multe din lucrurile pe care le fac acum. El a avut curaj, a fost un om… curaj mai mare decât el nu cred că a avut nimeni. La 17 ani să iei un puști la echipa națională, cu doar câteva meciuri jucate în prima ligă.

El m-a inspirat, mi-a dat totul, mi-a dat încredere. Am învățat multe de la el și acum trebuie să le fac și eu. Norocul meu este că am avut profesori buni. Nu are cum să nu iasă ceva bun din toate astea. Avem obligația să facem lumea fericită. Așa cum a făcut nea Mircea cu mine, poate, prin nebunia mea, o să descopăr și eu ceva. Reprezentăm România, jucăm pentru România. Trebuie să se vadă onoare, iubire, totul!”, .